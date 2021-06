@marceloperaltam



El lunes Ricardo Montaner lanzó oficialmente su último disco, llamado “ Fe”, y desde Nueva York brindó una conferencia de prensa de la cual DiarioShow.com formó parte y te acerca todos los detalles de la última obra del artista, que lleva más de 40 años de carrera, decenas de clásicos y e inconfundibles éxitos.



El artista de 63 años, de una calidez y humor excepcional, brindó todos los detalles de su flamante álbum, ya disponible en todas las plataformas digitales. La nueva producción cuenta con 11 canciones que tratan sobre una conversación íntima con Dios, mostrando su perfil espiritual y de agradecimiento al creador, como él lo definió en varios pasajes de la presentación que se extendió por más de una hora y media.

Cómo es habitual desde el inicio de la pandemia del coronavirus, la amena charla tuvo lugar vía Zoom, donde Ricardo relevó, no solo los detalles de la grabación, sino que espera con ansias poder tocar en nuestro país, donde participa actualmente del reality show “La Voz Argentina”.

Con reminiscencias sobre el análisis de como la humanidad vive y basado en redescubrirnos unos a otros, Montaner reflexionó: “Siento que debía dedicarle a Dios un álbum completo con el que pudiera exponer lo que siento, expresar esta imperfección de persona que soy”.



“A lo largo de mi carrera no había encontrado el espacio para rendir tributo al hacedor de todo lo que amo, observo y siento”, continuó al respecto para luego agregar: “En mi más absoluta intimidad, siempre me preguntaba cómo era posible que hiciera canciones de amor para promover el encuentro entre seres humanos y no le dedicara ninguna a quien los creó”.

Cabe señalar que esta producción cuenta, en la parte musical con la participación de “mis hijos Evaluna, Camilo (esposo de Eva) y Mau y Ricky” en la composición de algunos temas, además de “amigos de ellos, que vienen a casa y participaron en el armado de temas, colaboraciones y producción”. En tanto, cuenta con la coproducción de grandes de la música como: Julio Reyes Copello, Dario Moscatelli, Richi Lopez, JonTheProducer yYasmil Marrufo. Fue grabado en Miami y Praga, donde se integraron las cuerdas.

El single de difusión de la placa fue “Amén”, en el cual cantó junto a toda su familia y ya tiene más de 152 millones de reproducciones en YouTube transformándolo inmediatamente en éxito rotundo. Más tarde, con la salida del segundo track “Dios así lo quiso”, Ricardo realizó un dueto junto . Juan Luis Guerra, gracias a “un acto de desparpajo” de su parte, debido a que reveló que le mandó el track “de repente” al dominicano y este se sumó sin dudarlo.

Esta es la tapa de " Fe", el último disco de Ricardo Montaner.



Cabe recordar que al comenzar la conferencia, Montaner dijo: “hoy salimos a repartir Fe a todo el mundo, porque todos necesitamos fe y hoy más que nunca. Solo Dios nos sacara hacia adelante”. Luego, ante una consulta indicó: “Caminar la fe no es fácil, pero somos tan frágiles que nuestra única posibilidad de sobrevivir está en las manos del Creador”.

Ante otra pregunta, el artista indicó: “Estoy en un momento de mi carrera en el que no pienso qué tanto puedo vender,sin pensar solo en las ganancias”, y por esofue camino a “la necesidad” de editar su primer disco dedicado a “la adoración y la alabanza a Jesucristo”. Más tarde, comentó que “le debía a Dios un disco así y yo necesitaba hacerlo. Sentí que era el momento, porque todos necesitamos un alivio en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en especial los que no se han acercado al Padre, o los que creían pero se alejaron por alguna circunstancia de la vida”, y subrayó que también está dirigido para aquellas personas que “necesitan encontrar o recuperar la suya”. Además, sostuvo que el proceso de composición de los temas fue “totalmente diferente al que he seguido en mis discos anteriores”, ya que esta vez las canciones salieron espontáneamente, por ejemplo: “en una grabé la melodía en el teléfono mientras estaba parado en un semáforo”.



Más tarde, señaló que “Jamás me había pasado de escribir una canción a capella. Normalmente salían desde la guitarra. He escrito una canción directamente en conexión con Dios, yendo al estudio, manejando y que de la nada, una melodía se me aparezca en la cabeza con la fuerza suficiente como para grabarla en un semáforo y luego en otro enviársela como audio al arreglador”. Mientras que luego recordó: "Cuando llegaba al estudio, esa idea ya estaba desarrollada. A Alabanzas la escribí después de orar en playa. Así actúa Dios con uno”, y luego sostuvo que “no podemos transitar la vida diciendo ‘no creo en nada’”.

Tras la conferencia, fue lanzado el sencillo “Estrellas en el suelo”, y aquí aclaró que todas las canciones tiene un componente y “el sello de Marlene”, su esposa con quien: “He vivido una mañana con muchas emociones. El disco ha salido el primer minuto de este lunes, cuando con Marlene ya estábamos durmiendo y a la mañana ya había cierta vibración de que había sido bien recibido”. Más tarde, muestra a flor de piel un detalle de su intimidad: “Una vez que me levanté y me lavé los dientes, vi que Marlene ya estaba orando y seguí para colarme el café. Puse el álbum en una de las plataformas y caí en la cuenta que era la primera vez que lo escuchaba de corrido, sin ponerle play y parar, ponerle play y parar. También noté que Aleluya, la primera canción, acompañaba de la mejor forma las oraciones de Marlene”.



Así las cosas indicó: “Este álbum tiene 11 tracks. Y por primera vez en toda mi carrera, estos tienen visuales. No son clips, pero se parecen mucho. En ellos encontrarán cosas muy extrañas, en algunas canciones ni aparezco en el video. Tal como pasó esta mañana con Marlene, la idea es que con este disco se pueda orar, meditar, ponerse en contacto con el creador”.

En tanto, destacó la nueva versión de “La gloria de Dios”, que canta Evaluna Montaner acompañada de la Orquesta Sinfónica de Praga, debido a que “es una canción que conoce todo el mundo y me pareció muy bonito que mi hija haga con su voz lo que consideró le podía gustar a Dios”.



Por otra parte, y tras una consulta sobre la pandemia y la época histórica que estamos viviendo respondió: “Algo nos ha enseñado esta situación es que no tenemos el control remoto de la vida; lo tiene Dios, tenemos que reconectarnos con él”.

Luego cuando puntualmente le preguntaro. ¿en qué momento de tu vida te convertiste en creyente de Dios? Reveló: “De chiquito me gustaba ir a tocar la guitarra a instituciones con niños con capacidades diferentes. Era así en Maracaibo: mis amigos iban a jugar al béisbol y yo partía con mi guitarra, que luego los niños me rompíann hasta las cuerdas, hacia el instituto de padres con hijos con síndrome de down. Sentía que Dios me ponía hacer labores allí. Y cuando iba con mi mamá a la iglesia, había algo que me sensibilizaba de sobremanera. Y así fue hasta que un día me di cuenta de que no tenía nada más que averiguar, que la fe es cerrar los ojos e ir en confianza.

Mientras que sobre que piensa de quienes perdieron la fe dijo: “A esa gente hay que hablarle con cuidado”. “La gente que no ha sido tocada por el amor de Dios, se preserva y rechaza cualquier posibilidad de que alguien se le acerque chapeando con la Biblia. En ese caso, nuestra labor es criticar menos y salir a la calle a tocar almas, desde el punto de vista espiritual y humano. Hay que saber entender al que está necesitado; hay que saberlo entender con la suficiente sutileza y respeto. Para enmendar el daño que pueden haberle hecho”. Y pretende con este disco que “impacte a la comunidad que no cree”.

Ante la renovación de su música y material, con respecto al trabajo de sus hijos comentó: “Si van a hablar de la última canción de Bad Bunny, yo tengo que oírla primero para no darles margen a que me enseñen”, dijo entre risas y añadió: “Me gusta mucho escuchar la música que ellos escuchan. Soy fan de la nueva música, me he influenciado con sonidos de tal manera que pueden notarlo en este álbum y en el álbum anterior”. En tanto aseguró que “los artistas no podemos quedarnos quietos. La única manera de perdurar, es actualizándonos, no quedándonos atrás. La gente lo ha asimilado. Y están los defensores de lo anterior, del pasado… Para mí, lo mejor en la vida y en la música es lo que está por venir, siempre y cuando no le faltes el respeto a tu esencia. Esencia que, en mi caso, son las canciones de amor. Disfruto mucho haciendo música y escuchando todo tipo de música. Es un nutriente para el artista y creo que encuentras tu estilo y tu forma después de absorber otras miradas. El sonido de la balada que hago, si es que queremos llamarla así, es como el blue jean. Todo el mundo lo usa, pese a que nació con una tela dura e incómoda. Ahora es más strech o desteñida, pero es tela blue jean. Todo el mundo lo usa desde que se inventó hace más de 100 años y se sigue usando. Cambia la forma, el estilo de tela, el color, pero al final siempre es un blue jean. Es lo que siento que sucede con el pop, puedes darle cualquier tipo de forma, llamarlo balada, urbano, trap, nada va a cambiar la esencia de lo que yo hago”.

Así fue la conferencia de prensa vía Zoom.



“Soy fan de la música que está haciendo esta generación, si estoy actualizado, se lo debo a ellos. Mis hijos y los amigos que han traído a la casa que son los principales productores de mis álbumes, son gente con gran calidad humana y actualizados de lo que está sucediendo a nivel musical en el planeta”, sostuvo y aclaró que “la única manera de que la gente en el tiempo continúe estando cerca del artista es actualizarse, es no quedarse atrás y ha dado extraordinario resultado “.

Hablando nuevamente sobre la pandemia y la humanidad comentó: “La gente necesita desahogo y algo que le dé un poco de fuerza” y sobre si ¿Vamos a salir mejores? Reflexionó: “Vamos a salir mejores y peores. En una situación así se ve el talante del ser humano, se ve de qué está hecho cada uno. No es culpa de la vacuna ni de quien la guarda, depende del interés individual. Hay manera de salir mejores cuando todos nos juntemos para perseguir un mismo propósito. Como humanidad, en ese principio de pandemia, nos hemos visto afectados por igual. Y ahora hay que bregar para que la solución sea en beneficio de todos”.

En tanto, mostró otra parte de su vida al contar que: “El camino de la fe no es fácil, he tenido momentos de quiebre”. Ahora “estoy muy emocionado, hoy (por ayer)fui sorprendido por mis hijos Evaluna y Camilo, quienes llegaron por sorpresa a Nueva York”, y con quienes luego visitó el Time Square para culminar con la presentación oficial de Fe, ya en horas de la tarde neoyorquina.

También aclaró que el motivo de este disco no es “para que (Dios) me ponga primero en la fila, sino para comunicar, para agradecer”, y comentó además que él y su familia son “infiltrados en un ámbito en que esto (de hablar de religión) es visto un poquito raro, pero para nosotros es natural, así somos”. De esta manera se explayó: “Dios sabe que hay gente pasándola mal, pero tiene infinita misericordia y se va a encargar de que todo esto se mejore”. La placa “es una muestra de que hablar con Dios es algo que se puede hacer en cualquier momento y lugar, como hablaría un hijo con su papá, solo hay que parar el ruido y ahí está”. “Hacer este álbum es una necesidad personal y acude a los corazones de quienes tienen la misma necesidad pero aún no se han dado cuenta… es un canto de esperanza”, dijo y agregó para concluir: “Cuando uno hace un álbum se pregunta qué pensará la gente y quiere verlo en todos los premios, pero no es el motor. Lo que impulsa a hacerlos es la necesidad de comunicar y creo que la gente está ávida de un mensaje que ayude a pasar esta circunstancia de soledad obligada”.

Por último, Ricardo mencionó que el próximo 12 de junio dará el primer concierto acompañado por toda su familia desde los Altos de Chavón, en Santo Domingo, República Dominicana. Tal como prometió: “Allí cantaremos algunas canciones de ‘ Fe’ pero también los muchachos cantarán las suyas y nos intercambiaremos temas también. Me verán a mí cantando alguna de Camilo, a Mau y Ricky cantando unas mías y así todo. Va a ser algo muy especial”. Y antes de despedirse sintetizó que ya está grabando la anunciada serie documental sobre la familia Montaner.

Por M.P.M