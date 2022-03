La polémica entre Residente y J Balvin, tras la publicación de la session número 49 de Bizarrap, está en su punto más alto. En la misma, el líder de Calle 13 criticó duramente al colombiano con frases muy picantes que causaron mucho revuelo e incluso reveló, que gente cercana al círculo de Balvin trató de frenar el lanzamiento del tema y amenzaron con demandar a su disquera.

De todas maneras la canción se publicó, y Rene, quién ya se había anticipado al escándalo que se iba a generar, comentó en una entrevista cual fue la reacción del productor argentino cuando le comentó sus intenciones contra el cantante colombiano. "Yo le dije: 'soy una persona bien del momento'. Si yo voy a hacer un tema, me tiene que estar afectando algo en ese momento para hacerlo", aseguró al principio.

Luego, el cantante expresó que no escribe por la competencia con los demás, sino que "para hacer una tiradera tengo que sentir una molestia genuina, no por que me va a ayudar a mí en los view". Por lo tanto, el puertorriqueño calificó a Bizarrap como "bien inteligente" y destacó su madrurez para entender lo que le estaba planteando.

En ese sentido, el intérprete de "Muerte en Hawaii" comentó que cuando escribió la session, hace poco había ocurrido el episodio del carrito de hot dog con Balvin. Por lo tanto, le explicó a Biza que quería agregarle temas nuevos a su proximo álbum. "Le dije: 'Puedo hacer algo contigo si me permites que el tema esté en el disco. Me siento de esta manera ahora y quiero tirar por estas y estas razones'", recordó.

Así, destacó que la respuesta del joven de 23 años fue positiva: "El me dijo: yo no me quiero meter en nada. Ese es tu espacio y yo no te voy a censurar. Lo que siempre propongo es una plataforma para los artistas para que desahoguen lo que quieran".

Bizarrap le dio luz verde a Residente para hablara de lo que quisiera en su session, incluido su tiradera con J Balvin.

En cuanto a esto, Residente reveló que Gonzalo Julián Conde, nombre real de Bizarrap, le había propuesto originalmente que la colaboración sea una cumbia, pero que juntos le encontraron la vuelta para que la producción fuera de su agrado. "Él quería irse más por 'Atrevete', el hit. Pero yo en ese momento no me sentía con esas ganas, le dije: 'voy a escribir esto y ya'", concluyó.

