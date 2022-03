Bizarrap causó gran revuelo al anunciar la nueva session en la que tendría a Residente como cantante invitado. Sin embargo, sus seguidores no se esperaban una letra tan crítica con otros artistas, aunque J Balvin fue el protagonista de las frases del ex cantante de Calle 13 en donde no tuvo piedad con él.

La canción tiene una duración de ocho minutos y ya habían superado las dos millones de reproducciones a la hora de su publicación. Sin embargo, lo que enloqueció a sus fanáticos fueron las burlas al colombiano. "Gabriel, ¿está bien así?" se escucha en un momento por parte del popular artista.

"Si le tirás a Balvin puede ser que me guste", responde el productor para dar paso a tres minutos de cuestionamientos para su colega. "Josesito, no tienes calle. Por eso tienes los nudillos blanditos. Con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro", comienza Residente.

Además, agrega sin piedad: "Este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano: sin huevo. El pueblo luchando, los están matando y el tipo sube foto de Ghandi rezando". También se pueden apreciar frases como "este pendejo es racista y no lo sabe", "En tu arcoíris de colores no existe el color marrón" y "En Puerto Rico para que se la dieran en el reggaetón tragó más leche que un condón. Por cada mama... subió un escalón", entre otras.

La disputa entre los cantantes no es una novedad, ya que habría tenido un cruce de palabras en el pasado. Hace algunos meses, Balvin llamó a un boicot contra los Grammys porque consideraba que no valoraban a los artistas latinoaméricanos. Sin embargo, su colega tuvio una visión completamente diferente.

"Te explico pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin", había lanzado Residente tiempo antes de publicar su nueva canción con Bizarrap.