Una de las artistas que la rompió en el Quilmes Rock es Nathy Peluso, quien con sus bailes en el escenario, sus excéntricos looks y su talento para cantar cautivó al público presente. Sin embargo, la carrera de Nathy viene desde hace unos años, a pesar de que su fama haya explotado sobre todo con la colaboración que hizo en 2021 con Bizarrap. Además, el talento corre por las venas de esa familia, ya que su hermana Sofía también tiene una prolífica carrera.

Sofía Gabanna se mudó a España a la corta edad de 3 años junto a su familia y se crió entre las costumbres argentinas y europeas. La música, de 22 años, adoptó su nombre artístico "Gabanna" por la marca de alfajores "Havanna", aunque modificó ciertas letras para que quedara un apellido a su gusto.

La joven se concentra en el rap y freestyle, algo que la diferencia de su hermana, quien hace una fusión de géneros urbanos con salsa o flamenco. Sin embargo, tienen un timbre de voz parecido y una manera de pronunciar las palabras bastante similar. Además, el parecido físico entre ellas es notable.

Sofía Gabanna, la promesa del rap.

"A los 12, 13 años empecé a descubrir este género musical (el rap) también por mi hermana, que ya era más grande que yo y ella ya lo había conocido. Yo la escuchaba escuchar. Iba yo sola y buscaba, y me atrapó desde que lo escuché ", le dijo en una entrevista al medio El Planteo.

"Creo necesario mantener vivo al rap. El rap es una forma de vida, aparte de otras muchas cosas. Y no es una moda. No solo debemos influenciarnos por lo que está de moda o no, sé fiel a tu estilo, a lo que sos. En el rap podés encontrar mucha versatilidad también y, a mi parecer, tiene y debe de ser evolucionado como cualquier otro género, no lo dejemos atrás", agregó sobre su estilo musical al citado medio.

Nathy Peluso le dijo a La Nación en 2020, cuando le preguntaron sobre si Gabanna le pedía consejos: "Está empezando, descubriéndose. Es una chica súper talentosa y está jugando un poco con el rap, investigando. Me acuerdo de cuando yo empecé y me veo muy reflejada en su búsqueda. Ella prefiere que no me meta y yo la respeto, porque al final siempre es lindo construir las cosas uno mismo. Siempre que ella me necesite yo voy a estar".

Nathy Peluso luciendo su nuevo corte de pelo, en medio de su gira para presentar "Calambre".

Una cosa es segura: a pesar de que sus estilos sean diferentes, estas jóvenes argentinas están pisando fuerte en la escena urbana con sus poderosas letras y cambiando la escena del hip hop.

¿Habrá alguna colaboración entre ellas?