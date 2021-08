El sábado 28 de agosto Axel vuelve a los escenarios en un especial show en el Movistar Arena. Además del reencuentro con el público, el artista está emocionado porque parar abrir su show se presentará July Abril, una artista en crecimiento que tiene mucho para dar.

"Hola Familia Como saben este sabado regresamos a los escenarios en el Movistar Arena, una fiesta. Y va a estar abriendo el concierto July Abril, un hermosa nueva artista que quiero que conozcan", escribió el creador de "Amo" en su cuenta de Instagram para presentar a la artista que será su telonera.

July es una cantante y guitarrista en ascenso que cuenta con diversos temas, el último "Despertar" que ya cuenta con más de 200 mil vistas en YouTube. Comenzó como parte del dúo "Bliss", pero luego decidió iniciar su carrera solista con una propuesta más madura.

Desde chica que July Abril tenía su camino en claro. El amor por la música y la pasión por lo artístico hizo que a los ocho años comenzara a estudiar canto y comedia musical que la ayudaron a ser quién es en la actualidad.

Con 21 años, la joven ya cuenta con temas propios como "Convénceme", "OYE", "Te buscaré" y "Es el momento", una canción que habla del amor en su faceta más pura.

En una entrevista con Diario Show.com, July habló de sus próximos pasos en donde describió qué es lo que más le gusta de la carrera que eligió: "Estamos viendo de hacer algún show porque a mí me encanta eso de la música, conectar con la gente y cantar en el escenario con ellos. Por eso elegí ser cantante, me fascina esa conexión".