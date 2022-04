A casi 20 años del lanzamiento del tema "Aserejé" en octubre de 2002, hasta el día de hoy todos recuerdan con gracia la coreografía y la letra pegadiza de la canción que se convirtió en un fenómeno mundial de la noche a la mañana. Tanto como para grandes como para los más chicos, el hit de "Las Ketchup" marcó una época y sus protagonistas, vivieron un acenso a la fama inigualable.

.

Luego de su estreno, el tema se viralizó en todos los rincones del planeta y se convirtió en un clásico infaltable para bailar en todas las fiestas. El trio español, conquistó al mundo entero con el ritmo alegre de la canción, su estribillo intrincado y la coreografía simple que muchos imitaban a la perfección en los boliches y reuniones de todo tipo.

Según las interpretes, Pilar, Lola y Lucía Muñoz, hijas del guitarrista flamenco Juan Muñoz, “El Tomate”, los pasos de baile los inventaron de forma espontánea en menos de un minuto, para que sea fácil de aprender, a pedido de la compañía discográfica.

Pilar, Lola y Lucía Muñoz, conformaron la banda "Las Ketchup" e inventaron la coreografía de "Aserejé" en un minuto.

El hit no fue compuesto por las hermanas Muñoz, sino que quién se los propuso para su álbum fue Manuel Ruiz, conocido como "Queco". El productor tuvo la idea para la letra indescifrable, a partir de la canción Rapper’s Delight, de la cual hizo una adaptación de su estribillo: "I said a hip hop the hippie..." a la estrofa; "Aserejé ja de je".

Por aquel entonces, Las Ketchup comentaron que con motivo de la fama repentina, comenzaron a viajar "en aviones como si fuesen taxis". "Aserejé" vendió siete millones de copias a nivel mundial y obtuvo el puesto número uno en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Italia, México y Australia.

Las jóvenes dieron dieron shows multitudinarios para los cúales tenían entradas agotadas, e incluso ganaron dos premios Billboard a "álbum pop del año Nueva Generación" y otro al "mejor tema tropical/salsa del año". Durante su paso por el estrellato, conocieron a figuras tales como David Bowie, Coldplay, Cindy Crawford y Kylie Minogue.

"Las Ketchup" ganaron dos premios Billboard y vendieron siete millones.

Para el año 2006, luego de varias disputas judiciales entre las dos compañías con las que tenían contrato, lanzaron su segundo álbum "Un bloodymary", el cual no tuvo éxito, quizás por la demora en su producción. Las cantantes se presentaron en el certamen Eurovisión de ese año y terminaron en el puesto 21 de 24.

A partir de ahí, comenzó la debacle para las andaluzas, ya que desaparecieron por 10 años de la escena musical, hasta el año 2016, que reaparecieron para cantar su tema más conocido en el festival Melodifestivalen.

Actualmente, solo brindan presentaciones en las que interpretan "Aserejé" y comentaron no tener problema con eso. "Nunca llegás a cansarte de un hit: al revés, agradeces que cada vez que te contratan para cantar la canción, la gente la pida", expresó Pilar Muñoz.

¡Mirá el video de "Aserejé", el hit mundial de "Las Ketchup"!