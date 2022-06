Natalie Imbruglia saltó a la fama a fines de los años 90 con el éxito musical global que fue la canción "Torn", que permanece en la memoria de muchos como un "One hit wonder". En 1997, la cantante británica-australiana lanzó el single con el que obtuvo fama internacional, y que ni siquiera era un tema propio de ella, sino que fue una versión de un tema anterior por el grupo "Ednaswap". Lo que Natalie hizo fue agregarle su propio toque, con estilo pop y guitarra acústica, que enamoró al público de varios países, como el Reino Unido, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, EE.UU., Islandia y Suecia.

.

El single llegó a lo más alto de los rankings y su figura ganó mucha popularidad en todo el mundo. De todos modos, Imbruglia ya era conocida en su país de origen, por su actuación en la novela australiana "Neighbours". A los 16 años la joven dejó los estudios secundarios par dedicarse a la interpretación y luego, dio el salto a la música.

Natalie Imbruglia se hizo conocida en todo el mundo por la canción "Torn".

A los 22 años, publicó su álbum más exitoso, "Left of the middle", el cuál tenía a "Torn". Si bien la cantante ya contaba con un "hit" internacional, sus próximos tres discos pasaron desapercibidos. En 2009, la artista canceló los planes de presentar su material y ese fracaso la llevó a tomarse un descanso del mundo de la música de cinco años hasta 2014.

"Fue un momento muy difícil en el que estaba paralizada por el miedo y la falta de confianza. Si pudiera darle un consejo a alguien que esté pasando por eso, sólo le diría que siga intentando. Tuve que escribir muchas canciones malas y hubo muchas lágrimas para llegar a escribir algo de lo que estuviera realmente orgullosa", declaró tiempo después Natalie sobre ese momento en su vida. Albert Hammond Jr., Romeo Stodart, Caroline Watkins y Katie Tunstall fueron algunos de los colegas que la ayudaron a salir de ese bloqueo creativo.

Natalie Imbruglia dejó la música durante 5 años por un bloqueo creativo.

En 2018, la intérprete anunció en sus redes sociales que sacaría nuevas canciones en 2019, pero eso luego se retrasó a 2020, cuando firmó con su discográfica original, BMG. Su regreso oficial a la música fue recién en 2021, cuando relanzó su carrera artística con el disco "Firebird" el cual presentó en distintos programas de Reino Unido. Además, Imbruglia tiene pautado un tour para este año, en el que recorrerá los temas de toda su carrera por todo el país y otros lugares de Europa.

Natalie Imbruglia volvió a la música en 2021 con su sexto álbum, "Firebird"

Sobre su vida personal, muchos recuerdan su romance con David Schwimmer, de Friends. La cantante solo se casó una vez, con el músico australiano Daniel Johnes, de quién se divorció en 2008 tras ocho años juntos. En 2019, Natalie tomó la decisión de ser madre soltera, y tuvo un hijo gracias a la fecundación in vitro. "Convertirme en madre es lo más increíble que me ha pasado. Es algo que he querido hacer desde que era niña. Me ha traído la paz", señaló en una entrevista.

Natalie Imbruglia apoya causas que defienden el medioambiente.

En cuanto a sus intereses por fuera de la música, la cantante utiliza sus perfiles en las redes para promocionar distintas campañas solidarias, relacionadas con el cáncer de mama o acciones para evitar y tratar distintas enfermedades en África. Además, Imbruglia suele compartir información para concientizar sobre el cambio climático y las causas que tratan de proteger el medioambiente.

Mirá el video de "Torn", la canción más famosa de Natalie Imbruglia