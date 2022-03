Sin lugar a dudas, la última session de Bizarrap junto a Residente es un gran hito en su carrera. Cuando se anunció esta colaboración hubo mucha expectativa entre los fanáticos del género urbano y desde su lanzamiento el jueves por la noche, el video ya tiene más de 16 millones de reproducciones.

Si bien la canción ya es un éxito, lo que causó mucho revuelo fueron las fuertes frases sin filtro que el cantante de Calle 13 le dedicó a J Balvin. En las mismas, el artista reavivó su rivalidad con el cantante colombiano y lo atacó sin piedad con dichos como: "Este pendej... es racista y no lo sabe".

Residente le dedicó duras palabras a J Balvin en su session con Bizarrap.

En los días previos al estreno de la session número 49 del productor argentino, Rene, nombre real del artista puertorriqueño, publicó un descargo anticipandose al escándalo. En el mismo, el intérprete reveló que personas cercanas al círculo de Balvin intentaron que la canción no salga a la luz.

"En estos días iba a sacar un tema en el que hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendej... ahí del género urbano. Resulta que el pendej... se enteró de que le estoy tirando y no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí para que no saque el cabrón tema", indicó al principio del video Residente.

J Balvin y su equipo trataron de frenar el lanzamiento de la session de Residente con Bizarrap.

Luego, aseguró que el equipo de Balvin se comunicó con Bizarrap para detener el tema, pero que él se negó. Además, Residente manifestó que lo amenzaron con demandar a su sello musical y que incluso quisieron hablar con el presidente de su discográfica para que lo detuvieran.

"Por una simple tiradera que ni siquiera es completamente para él. Al final no me importa si me demanda, no me importa si no me ponen en los playlists, no me importa ser el número uno. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojo... y tu eres un esclavito más de la industria", concluyó de manera determinante.

