Desde hace tiempo, los fanáticos de Paulo Londra estaban esperando su regresó. Luego de varios años de lucha judicial, el trapero cordobés logró volver a la industria musical y lanzó su primera canción llamada "Plan A".

El artista está muy concentrado en su presente y se mostró ansioso en sus redes sociales. Allí hizo un estilo diferente al que tenía años atrás, con toque de batería y un ritmo más cercano al rock. Asimismo, no hizo referencia sobre su conflicto con Big Ligas.

.

El single trata de una historia de amor en donde él es el tercer plan y no el "Plan A" como dice el título. Todos sus seguidores están revolucionados en las redes sociales por el nuevo lanzamiento.

Asimismo, este es un año muy movilizante para el músico ya que además de hacer lo que más le gusta, tuvo a su segunda hija, Francisca. Asimismo, no está en los mejores términos con Rocío Moreno, su ex pareja. Ella le recrimina que no se hace cargo de nada y lo demandó por "compensación económica".

La imagen que utilizó Paulo Londra para anunciar su regreso a la música.

Habrá que esperar a su respuesta a través de su Instagram y ver su emoción de haber vuelto a hacer música y dedicarse a lo que le gusta. Poco a poco, irá lanzando nuevos temas.

¡Mirá el videoclip de la nueva canción de Paulo Londra, "Plan A"!