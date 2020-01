Ayer se largó una nueva edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, clásico evento que tendrá varios cambios en este 2020, entre los que se puede contar la diversidad de artistas y géneros. Algunos de los músicos que participarán son Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Los Tekis, Raly Barrionuevo, Los Nocheros, El Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo y Los Nocheros. Como sucedió el año pasado, el folklore se mezclará con otros estilos musicales, por lo que veremos también a grandes exponentes de la movida tropical, como Ulises Bueno, Ke Personajes, Los Palmeras, La Barra y Damián Córdoba.

Pero la gran novedad de esta edición es que por primera vez habrá trap: Paulo Londra, el artista más convocante y reconocido a nivel internacional, hará su debut en el famoso festival y será local, ya que es nacido en Córdoba. El género es el más escuchado por los jóvenes, y, traspasando lo que se podría llamar moda, ha logrado instalarse como un movimiento más allá de lo musical. Al parecer, esa trascendencia y repercusión, hace que los artistas que forman parte de él, comiencen a estar más “delicados” con sus apariciones. Es lo que sucede con Paulo en Jesús María, ya que la sorpresa por su inclusión en el festival dio lugar a la indignación en gran parte del público, ya que para su concierto, el 20 de enero, el cantante tiene exigencias extrañas. Fuentes del Festival de Jesús María confirmaron al sitio eldoce.tv que Paulo no dará entrevistas y tampoco aceptará sacarse fotos, grabar videos o firmar autógrafos, lo que significa que no tendrá contacto con sus fans ni con la prensa.

El artista de 21 años descartó ser grabado y firmar autógrafos.

Y lo más llamativo de todo, es que para contar con su presencia, pidió que el espectáculo no sea grabado o transmitido por ningún medio de comunicación, lo que supone un problema ya que todo el festival, desde su inicio al final de cada jornada, se pasa en vivo por la TV Pública. El canal deberá cortar la trasmisión por el pedido de Londra, y muchos fans que no pueden viajar a Jesús María, se quedarán sin ver su concierto.

Andrés Calamaro, que se ha convertido inesperadamente en tuitero en los últimos tiempos, brindó su apoyo a Paulo, a pesar de las diferencias musicales que uno creería que hay entre ellos. “Lo banco a Paulo si no quiere que televisen su parte en Jesús María. No quita que me hubiera gustado verlo por TV”, escribió y su mensaje rápidamente se hizo viral. En las redes, saltaron las críticas al artista, pero al mismo tiempo comenzaron a actuar sus fanáticos, que justificaron las exigencias de su ídolo.