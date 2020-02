En tiempo de covers y reversiones de éxitos, un artista que la tiene clara es El Dipy, que ya oportunamente ha hecho algunas modificaciones de hits con mucha repercusión. Y ahora, aprovechando que "Tusa" de Karol G se convirtió en el tema del verano, hizo su versión, "Par-Tuza", con una letra bastante picante.

Rápido de reflejos, el cantante, que desde hace un tiempo está soltero (algo con lo que solía bromear en sus canciones), separado de Mariana Diarco, vio que era buen momento y decidió meterle ritmo de cumbia y escribir una letra de fiesta. "Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan, oy me voy a una partuza, porque por vos no lloro más" dice en plan de despecho.

Todo pasó muy rápido porque ni bien se le ocurrieron un par de versos, decidió subir un adelanto con un rayador de queso como instrumento de acompañamiento mientras él cantaba, y la respuesta fue inmediata. Se metió al estudio y en pocas horas, el cover estaba listo para que todos lo bailen.

"Gracias, me hicieron un tipo muy feliz. después de tantos años. Gracias por seguir bancándome. Nunca pensé que esto iba a pasar. Gracias por ayudarme, lo necesitaba de verdad", dijo en un video, a pocos días del lanzamiento, cuando en las redes comenzaba a hacerse viral el video lyric del tema.

El video tiene más de 5 millones de reproducciones, lo que, en cifras significa mucho para el cantante. Sabiendo que el tráfico en sus redes está en buen nivel, prepara su nuevo tema, inédito, llamado “Nadie me controla”.