Durante una jornada invernal pero de sol pleno, Pablo Pino, líder de Cielo Razzo, habló por videollamada con DiarioShow.com para compartir la actualidad de la banda, las nuevas canciones y anticipar el show del 10 de agosto en el Teatro Coliseo, que será su vuelta a los escenarios tras un tiempo de obligado parate.

Sobre esta importante fecha, Pablo explica: "Para nosotros es más que nada el encuentro con la gente. Lo más importante es el encuentro con el público y estamos muy felices de que esto comience nuevamente. Siendo positivos y cómo se están viendo las cosas (tras las interrupciones por el coronavirus) me parece que puede ser que continúe un poco más". Con todos sus integrantes vacunados contra el Covid con al menos la primera dosis, habló sobre los tiempos de pandemia en el que se escribieron algunas de las flamantes canciones: "En un momento fue caótico para todos y todas. Estamos hablando de prácticamente un año y algo atrás, y después tuvimos etapas en las que estábamos muy enfocados en los ensayos. Después bajamos un poco, pero cada uno fue haciendo distintas cosas en esta época y también fue una lección, y un aprendizaje".

Más allá de lo personal, la pandemia también modificó la dinámica de Cielo Razzo, aunque se mantuvieron productivos. Acerca de ello, el vocalista revela: "Obviamente la cuestión del aislamiento te altera la psiquis, el comportamiento y la emoción. Pero nosotros pudimos hacer las canciones 'Cualquier luz' y 'El punto'. Hay algunas más por venir y también terminamos de hacer un video".

Sobre "El Punto" específicamente, analiza: "Es la reflexión de un momento en particular, que fue cuando se empezó a componer la canción en el colectivo, seguramente volviendo de algún show de Capital porque abre con la Ruta 9, que es el camino que une a todo Buenos Aires, más allá de Capital, el Conurbano y provincia. y se terminó de engranar acá en Rosario". En tanto, "Cualquier luz" abarca una temática diferente: "Habla de las distintas visiones de determinados elementos, de determinadas cosas, esa dualidad siempre que hay según como uno mire. Las cosas pueden ser o no ser y no es un dato menor que fue hecha en plena pandemia".

Como primicia, reveló que "la próxima que viene es una canción 'hermanita' de 'El Punto'. Es de hace unos años, pero suelo tardar mucho en escribir. Primero arrancan, después pasa un tiempo, las dejo y después las termino. Habla del paso del tiempo y de cómo pueden llegar a ser las sensaciones que uno va teniendo, con la consciencia de que la vida es un viaje. Realmente es así, lo que pasa que a veces nos cuesta entenderlo, repetimos como loros miles de frases y cosas todo el tiempo… todos, y habla de esa consciencia que a veces tenemos y otras no".

Y cierra la idea confesando que cuando la escribió "hubo un momento de rosque de balero, por eso se nombran un par de situaciones que son muy particulares por lo menos en mi vida".

Aniversario

En dos años, los rosarinos cumplirán 30 como banda, y el álbum debut cumple dos décadas. Por ello Pino contó una exclusiva: "Va a venir en breve una especie de celebración por la salida de 'Buenas', creemos que en septiembre". Aunque no pudo adelantar más al respecto, la invitación, al menos para que los fans estén atentos, está concretada.

Antes de finalizar, Pablo destaca sobre la próxima presentación: "Las expectativas son muy altas, de pasarla bien y que la gente se vaya contenta. Después hay unos shows en San Miguel y en Rosario, así que no podemos estar más felices".

