El cantante y compositor irlandés Niall Horan, ex "One Direction", se presentará en Argentina el próximo 27 de noviembre en el mítico estadio Luna Park, en el marco de la gira mundial “Nice to Meet Ya”. Luego de presentarse como solista en Buenos Aires durante 2018, Niall Horan lanzará “Heartbreak Weather” su segundo disco de estudio el 13 de marzo, un álbum que trasmite todas las emociones en las que transita su corazón al comenzar una relación.

¡Llega al país!

En este último disco, Niall demuestra que el desamor puede ser un arma de inspiración y lo manifiesta con una banda sonora poderosa y dinámica: una mezcla perfecta de pop moderno y ritmo nostálgico, combinado con rock y folk.

"Cuando escucho álbumes, me gusta escucharlos de principio a fin. Con Heartbreak Weather, quería contar la historia que estaba en mi cabeza, guiar a la gente por el camino de la narración a través de todas las canciones en vez de acudir al 'voy a pasar a la siguiente'", explica Niall.