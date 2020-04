Bill Withers, cantante y compositor estadounidense, falleció a los 81 años por complicaciones cardíacas.

Su familia fue la encargada de dar la triste noticia. "Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado y devoto esposo y padre", dice el comunicado, en el que aseguran que su música "pertenece al mundo".

.

Withers es el autor de éxitos como "Lean On Me" y "Ain't No Sunshine", tema utilizado en una de las escenas más recordadas de la película "Notting Hill", protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant.