El baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, murió a los 80 años en un hospital de Londres, según informó su agente de prensa. Hace algunas semanas había trascendido que el artista se retiraría de la gira "No Filter" de la banda inglesa.

El músico, miembro de los Rolling Stones desde 1963 falleció en un hospital londinense y aunque la noticia fue confirmada por su representante Bernard Doherty, por ahora no se conocen los motivos de su deceso.

Doherty dijo en un comunicado: “Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido en paz en un hospital de Londres hoy mismo rodeado de su familia".

"Watts era un amado marido, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación. Pedimos que se respete la intimidad de su familia, de los miembros de la banda y de sus amigos más cercanos en este difícil momento”, concluyó.

La causa de muerte de Charlie Watts :

El baterista de la reconocida banda inglesa murió en la mañana del martes en Londres luego de luchar durante 17 años contra el cáncer de garganta.

A pesar de haber dejado de fumar a fines de la década de 1980 y llevar un estilo de vida sano con una dieta balanceada y mucho deporte, Watts fue diagnosticado con esta dura enfermedad en junio de 2004.

Se sometió a una cirugía y comenzó un tratamiento de seis semanas de radioterapia en el que llegó a asegurar que creyó que "iba a morir”: “Pensé que eso era lo que pasaba. Te enfermas de cáncer, te marchitas y mueres. Tuve otra operación para extirpar los ganglios linfáticos y radioterapia, que duró seis semanas”.

A principios de agosto 2021, el artista confirmó que por recomendación médica no participaría de la nueva gira de los Rolling Stones en septiembre de este mismo año después de que encontraran un “problema” durante una revisión de rutina.

Watts se sometió a una intervención quirúrgica que fue exitosa por lo que debió continuar recuperándose con mucho descanso. “Por una vez, no he llegado a tiempo. Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy he aceptado, por consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo. Después de toda la decepción con los retrasos de la gira causados por el COVID, realmente no quiero que los muchos fans de los Stones en los Estados Unidos que han tenido entradas tengan otro aplazamiento o cancelación”, había manifestado el baterista a un medio inglés.