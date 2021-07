Palo Pandolfo fue hallado muerto en Avenida Díaz Vélez al 5200, según informó el periodista Pampa Mónaco. Su fallecimiento tomó de sorpresa a sus seguidores ya que se encontraba promocionando lanzamientos y shows en vivo.

El periodista Pablo Montagna agregó que está caratulado como muerte dudosa. Lo reciente del trágico hecho todavía no permitió conocer las condiciones en que falleció el cantautor.

.

Según lo informado por Crónica HD, se desvaneció mientras caminaba en la calle por lo que no llegaron a trasladarlo al hospital. Si bien había un policia que lo observó cuando se desmayó, no fue suficiente para reanimarlo. Se acercó una ambulancia del SAME pero no lo pudieron reanimar.

El cuerpo de Palo Pandolfo fue trasladado a la morgue, donde fue reconocido por un sobrino. Allí se la realizó la autopsia, que mostrará las razones del suceso en las próximas horas.

El músico se destacó en su carrera tanto con sus bandas como solista. Formó parte de "Los Visitantes" y "Don Cornelio y la Zona" durante la década de los 80s y 90s.