Una noticia que sacudió a aquellas generaciones de argentinos que crecieron, se enamoraron y divirtieron con sus canciones. A los 80 años murió Juan Ramón, cuyo nombre real era Ellery Guy Rech. El periodista Lio Pecoraro lo confirmó en Twitter: "Lamentablemente falleció Juan "Corazón" Ramón, de pulmonía. Sufría una gastritis crónica, estaba muy debilitado, deshidratado. Venía con problemas hace mucho tiempo. Gran ícono de la canción y muy querido por colegas y por el público. Me lo confirmó Isabel, su esposa. Q.E.P.D".

Nació el 13 de enero de 1940 en la santafesina Cañada de Gómez, hijo del italiano Juan Rech y de la campanense Magdalena Peretto. Su carrera despegó a comienzos de la década de 1960 cuando se unió al productor Ben Molar y recreó éxitos de la canción italiana y francesa para la legendaria casa discográfica RCA Victor. Fue entonces cuando se ganó el sobrenombre Juan "Corazón" Ramón, por el tono de su música romántica.

Sin embargo, el artista también incursionó en el tango y la música tropical, a partir de la década de 1980. En 1970 se presentó en Panamá, donde tuvo tanto éxito que se afincó allí durante un tiempo. "Sinceramente, nunca pensé que iba a ser un cantor que iba a tener la suerte de grabar tantos discos y de tener un público tan grande y con tantos años. Pero, no tuve sueños porque todo se fue dando espontáneamente. Yo pensé siempre que lo que hacía era natural. Tuve fracasos hasta llegar a un éxito, pero el éxito me pareció que era natural, que me venía de la mano de Dios", reveló hace tiempo en una entrevista.

Durante su estadía en Perú se acercó a la bachata. "Mis colegas peruanos me enseñaron que 'Cariñito' era un 'gol'. Cuando vine a la Argentina se lo ofrecí a "Palito" Ortega que no lo quiso, entonces, decidí grabarla yo y ha sido, dentro de mi carrera, con 'Jamás', 'Oh mi Señor', 'Mavi' y 'Tabaco y Ron', de los más vendidos".