Se define como un soñador, “apasionadísimo”, incluso como un loco, porque disfruta mucho más del éxito colectivo que del individual. “Amo la sonrisa de los demás cuando haces algo que genera satisfacción a otros”. Mike Bahía, nacido en Cali, Colombia, viene de tradición salsera pero afianza su camino dentro del pop y el urbano. Con canciones como “Detente”, en donde muestra una amalgama de colores musicales, crece a grandes pasos y se prepara para lo que viene.

En charla con DiarioShow.com se muestra feliz de hablar con un medio argentino porque “estuve un par de veces y me gustaría volver pronto. Siempre me tratan bien, la comida, la gente, el paisaje, todo es hermoso”, asegura. También tiene sueños que involucran a nuestro país: “Me gustaría hacer un reggae con Fito Páez. Sería increíble. Un reggae bien a mi estilo tipo ‘Detente’. Y con Alejandro Lerner también me gustaría trabajar”. Mike admira a Bob Marley y UB40, leyendas del reggae, y de lo contemporáneo declara su fanatismo por J Balvin: “De Colombia es uno de mis favoritos, por la disciplina y la forma en que ha llegado. Lo he visto, lo conozco desde que empezó y sigue siendo el mismo tipo sencillo que era cuando se iniciaba”.

“Siento que el mundo cambió respecto del machismo; que carreras como la de Greeicy, Tini, Karol G, Cazzu y muchas más están abriendo caminos”

Su vida personal está ligada a su carrera, porque su novia es Greeicy, con quien canta en su disco. “Naturalmente ha sido un proceso que llevamos juntos. Cuando empezamos a salir yo cantaba en bares, y ni siquiera tenía música propia. Ella ya era muy exitosa pero como actriz. La música nos sorprende en el camino juntos. Empecé a hacer mi música y la apoyé a ella. Seguimos compartiendo todos los días la música juntos”, revela. Greeicy es talentosa y hermosa, pero cuando la conoció, Mike no estaba interesado en ella. “Cuando la conocí estaba muy concentrado en mi trabajo, en crecer. Había dejado mi ciudad, dejé una ex novia, y no era el pretexto buscar mujeres, así que a pesar de que me pareció muy bella, no pasó nada. Ella empezó a buscarme y yo guardé su número. No le respondía pensando en que no había nada importante, hasta que la llamo a mi amiga y ella le arrebata el celular. Así empezó nuestra historia y por suerte insistió, si no, no estaríamos tan felices como ahora”.

Para finalizar, analiza el contexto de la música latina: “En Colombia, en los últimos años ha crecido mucho el volumen de artistas, tiene que ver con la inspiración que han dejado Shakira, Juanes, Balvin, Maluma, Sebastián Yatra, Manuel Turiso. También cambió mucho lo que sucede con las artistas femeninas. Hoy las mujeres quieren ver mujeres en la escena, y los hombres también. Las artistas están haciendo un gran trabajo, es impecable, y siento que el mundo cambió respecto del machismo; que carreras como la de Greeicy, Tini Stoessel, Karol G, Cazzu y muchas más están cambiando ese panorama. Es más, los hombres nos tenemos que poner las pilas porque ellas se van a apoderar de todo en la música latina”.