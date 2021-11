"Metallica" vuelve al país. La legendaria banda programó su concierto en Argentina para el 30 de abril del 2022. Las entradas se encontraban agotadas, pero luego habilitaron algunos tickets más para que los fanáticos puedan asistir, aunque también se vendieron en tiempo récord.

El grupo musical está celebrando el 30 aniversario de “The Black Album”, y decidieron darles un regalo a sus seguidores haciendo una gira. El show se llevará a cabo en el Campo Argentino de Polo. Con pantallas gigantes y un juego de luces espectacular, se podrá disfrutar el recital desde cualquier parte del campo.

En el marco del aniversario de su disco más exitoso, la banda presentó "The Metallica Blacklist". Un álbum donde más de 50 artistas reversionaron las canciones favoritas de "The Black Album".

Sin precedentes que abarcan una gama increíblemente amplia de géneros, generaciones, culturas, continentes y más. Allí se podrán escuchar temas como "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters", entre otros éxitos más. Estos fueron algunos de los hits que impulsaron el ascenso de la banda a nivel mundial. Y, poco a poco, se están recontrando con su público.

Metallica en pleno concierto.

Antes de que arranque el concierto de "Metallica" estará tocando la banda Greta Van Fleet como telonera. Allí estarán preparando al público para que reciban a los estadounidenses de la mejor manera posible.