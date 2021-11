Una chica como cualquiera, criada en Quilmes, al sur del conurbano bonaerense, que a fuerza de carisma, talento y trabajo, hoy llena sus conciertos. María Becerra es una de las puntas de lanza de la música argentina actual, parte de ese movimiento poderoso con el cual se identifican la mayoría de los sub30: el pop urbano, con algo de trap, de hip hop. Varios géneros se combinan en ella, que en poco tiempo vio su nombre en las marquesinas pero no perdió ni un poquito de su escencia.

Y eso que venía recién de Las Vegas, donde asistió como nominada a Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammy 2021. El viernes debutó en el Teatro Gran Rivadavia con la presentación de su primer álbum, "Animal", tras dos años de inactividad por la pandemia, periodo que paradójicamente -o no, ya que es una artista surgida en YouTube- su presencia en la escena cobró una inmensa popularidad.

Con una sala repleta y entradas agotadas, "High" fue la canción que inauguró el show, atravesado por varios momentos en que Becerra le habló al público. "Los noto re-prendidos, me gusta mucho. Quiero contarles que les voy a cantar una nueva del álbum, No eres tú, soy yo" dijo a modo de introducción al tema en que tuvo la colaboración de Danny Ocean. A pesar de contar con varios colegas colaboradores en sus canciones, al menos en esa función la artista no contó con invitados. De todas maneras, se la "bancó" más que bien sola.

María Becerra dio su primera función del Tour Aninal en el Teatro Rivadavia el viernes. (Pablo Villán / Crónica).

Antes de entonar "Mi debilidad", la cantante contó: "Esta la escribí en un momento muy duro y me emociona mucho, cuando grabábamos teníamos que parar porque que estallaba en llanto. Cada canción que escribí lo hice con todo mi corazón. Les entrego parte de mí. Gracias por escucharme, de verdad".

.

Para el final, el hitazo "Miénteme" que grabó con Tini, y "Animal", que da título al álbum. Minutos antes de las 23 el recital había terminado pero ella salió a la puerta para saludar a los fans que la esperaban en búsqueda de una selfie y un abrazo. Como una chica más.