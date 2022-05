Después de visitar cientos de escenarios de Europa y Norte América, Marc Anthony, el artista de origen puertorriqueño, que con los años se convirtió en un embajador de la música y la cultura latina, regresa a la Argentina para un nuevo show.

El referente de la salsa y la música latina de 53 años aterrizará en suelo argentino una vez más el 28 de agosto con motivo de su “Pa’lla Voy” Tour. Gira con la que visitará distintos lugares de América Latina para revisar sus grandes éxitos musicales.

Marc Anthony en el videoclip de "Pa'lla voy".

Marc Anthony en Argentina: cuándo empieza la venta de entradas

La venta general de entradas para el show comenzará el martes 31 de mayo desde las 10 horas.

Mientras que tocará todas sus nuevas canciones como "Gimme some more", "El que te amaba", "Amor no tiene sexo", "Nada de nada", "Si fuera fácil", "No se quita" y "Yo le mentí", también cantará sus clásicos y grandes éxitos musicales como "Vivir Mi Vida", "Tu Amor Me Hace Tanto Bien" y "De Vuelta Pa’ La Vuelta".