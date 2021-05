@marceloperaltam

En estos días de confinamiento, a causa de la pandemia del coronavirus, una de las mejores opciones para estar en casa y no aburrirse, es conocer en profundidad aquellos artistas que idolatramos.



Así las cosas, y recordando la importancia que tiene siempre leer, un ejercicio muy bueno para la mente y el desarrollo de nuestra cultura, este momento es clave para enfocarse en todo aquello que nos apasiona, nos interesa y mejor aún nos abre una nueva ventana no solo hacia los músicos, sino a conocer sus historias y detalles.



Estas revelaciones surgen de datos a veces conocidos, pero explotados desde un nuevo punto de vista o bien tras diferentes investigaciones que llevan a dar con una parte de los sucesos que quizá conocemos, pero con un plus sin igual.

Justamente esto pasa con "Manu Chao ilegal: Persiguiendo al clandestino" un libro escrito por los españoles, Kike Turrón y Kike Babas que repasa la vida y obra del artista hispanofrancés, desde sus comienzos hasta la actualidad, y con la pandemia que hace poco permitió que esta publicación recale en nuestro país.

“Desde luego Manu es una estrella de rock, de acuerdo, pero en general nada en su manera de obrar es propio de un rockstar. Jamás se ha visto a Manu en recepciones oficiales, ni en fastuosas entregas de premios, ni tampoco en faraónicos montajes de misericordia con el tercer mundo. Manu no se reuniría con George Bush para discutir el hambre en África (al mesiánico estilo de un Bono de U2), antes bien acusa al nefasto presidente norteamericano de ser “el mayor terrorista del mundo”. A Manu se le puede ver en las calles de esos lugares que a otros se les llena la boca mentándolos, pero que jamás pisarían, salvo para hacerse una foto promocional bajo persuasivas medidas de seguridad”, indicaron sus autores

De esta manera, el texto describe que "tras la bella muerte de la Mano Negra, Manu Chao se perdió en el siglo llorando lágrimas de oro" con un viaje de bautismo por tascas y hamacas, días de luna y días de pena, desandando las rutas y cruzando México, Francia, Senegal, Italia, Colombia, Brasil, España, Argentina y Mali, sin barreras y con el barrio a flor de piel

En sus 240 páginas, esta publicación detalla como nunca antes ese período nómada, el cual incluye los pormenores de su estudio portátil, equipo que le sirvió como rueda de escape a tierra, ya que no paró de grabar los sonidos de la calle y lo fusiona con el germen de unas canciones mestizas que serían nada menos que el contenido a su álbum solista, Clandestino.



No esta de más recordar que la placa fue un éxito global que influenció, y lo sigue haciendo, a varias generaciones. Tras esta obra, que justamente marcó a fuego a Manu Chao y catapultó su carrera a nivel mundial, el francés nunca más se detuvo y a partir de aquel momento nunca dejó de publicar discos, al tiempo que se faceta social lo llevó a apoyar causas, realizando giras por el mundo sin una agenda concreta y desapareciendo.



Así lo describe con lujo de detalle el dúo de autores, quienes revelan en las citadas líneas infinitas anécdotas, situaciones y todo tipo de historias, siempre ligadas a su simpleza, que hacen de la lectura algo atrapante, como esas series que uno no puede dejar de mirar, y espera con ansias el siguiente capítulo, pero que al mismo tiempo reza para que nunca se termine.

Manu Chao ilegal, persiguiendo al clandestino, es una obra esencial que abarca no solo la biografía y discografía de Manu, sino también se explaya con una mirada cómplice de sus amigos, estos dos escritores de España quienes desde hace años lo conocen y describen sus vivencias junto a él como nunca antes se contó, subrayando la esencia de su sencillez.



Por último, cabe destacar que el libro tiene prólogos de Fermín Muguruza (Amparanoia) y Fernando León (Aranoa), y que en su formato, a todo color el cual homenajea el art-work original del disco icónico del artista, revive la formidable carrera completa, desde antes de Mano Negra hasta la reciente reedición de su emblemático trabajo.

