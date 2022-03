El sol sale después de la lluvia y este fue el primer indicio que el festival de música Lollapalooza Argentina 2022 iba a estar colmado de sorpresas y momentos de mucha emoción colectiva, y así cumplió con lo prometido. A partir de las 11:30, el Hipódromo de San Isidro abrió sus puertas a más de 100 mil visitantes con las expectativas por las nubes y las ganas de cantar y bailar intactas.

Desde el romance entre Duki y Emilia Mernes arriba del escenario, "el pogo más grande del Lolla" de la mano de Bizarrap y Gaspar Benegas, guitarrista del Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y el imponente cierre de Miley Cyrus con la bandera LGBTQ+ como estandarte fueron algunos de los ingredientes que dieron forma al Día 1 del recital creado por Perry Farrell.

Si bien muchos artistas y bandas decidieron cancelar su visita al país a último momento por varias razones, desde C.Tangana, King Gizzard & the Lizard Wizard, Jane’s Addiction hasta Phoebe Bridgers, el show debe continuar y no se hizo notar.

El sol del atardecer sobre los pelos de colores de los jóvenes, familias completas de la mano paseando por el gigante predio y looks dignos de una pasarela colmaron los cinco escenarios con pluralidad de estilos y edades.

Personas de todos los rangos etarios la rompieron en el Día 1 del Lollapalooza 2022.

Rosario Ortega abrió el festival y la siguieron cantantes nacionales como Natalie Pérez, Louta, Chita, Dillom y otros con sus distintas improntas. La hermana mayor de Miley Cyrus, Brandi, fue una de las últimas añadidas al Line Up del festival, quien la rompió como DJ en el escenario Perry's, en honor a su creador.

.

Una de las artistas más esperadas por las nuevas generaciones de fanáticos fue Emilia Mernes, que sumado a la expectativa de cantar junto a su novio Duki, hizo mover a todo su público al ritmo de "De enero a diciembre" junto a RusherKing, ex novio de María Becerra, o su nuevo tema, "420".

Emilia Mernes cantó frente a miles de personas con un look rosa y negro híper moderno.

Valentín Oliva, conocido artísticamente como Wos, arrancó como de costumbre... ¡a los saltos! y debutó con “Convoy Jarana”. El creador de "Canguro" se tiró un free con Acru, su amigo de siempre, e invitó a Ca7riel para “Niño gordo flaco”, su hit que se estrenó en 2021.

Un detalle que sorprendió a muchos fanáticos, ya que se repitió en varios shows como el de Miley Cyrus, Duki o Bizarrap, fue que los artistas fueron muy precavidos respecto la salud y el bienestar de su público. Tras la tragedia sucedida en AstroWorld, concierto de Travis Scott en el que murieron nueve personas a causa de amontonamientos en los pogos, los artistas reflexionaron sobre la vida humana y la importancia de estar seguros en contextos masivos.

Wos saltando por el escenario del Lollapalooza 2022.

Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, ya que es así como muchos le dicen a Duki por su nombre real, no dejó espectador sin ganas de cantar con sus temazos como "Goteo" o "Tumbando el club". Aunque su fandom deseaba que interpretara sus canciones más antiguas, la estrella hizo lo que él quería: invitar a su novia al escenario, Emilia Mernes.

“Viene una invitada... Más para mí que para ustedes. La señorita Emilia Mernes”, presentó el ídolo juvenil. Entre besos y abrazos, la pareja estrella enamoró a todos con sus hits "Como si no importara" y "Esto recién empieza".

Duki bailó y cantó al ritmo de sus famosos temas.

ASAP Rocky, el novio de Rihanna, Airbag, Alesso y Alok fueron los encargados de dar su performance antes de Miley Cyrus, el plato fuerte de la noche. En el Main Stage (ahora llamado Flow), la ex "Hannah Montana" dio un show digno de la realeza artística, algo que dejó a sus fanáticos, tanto de los que la siguen hace más de 15 años como las nuevas generaciones, sin palabras.

Desde sus temas más vintage como "The Climb", "Party in the USA" o "7 Things" y sus canciones de la época "Bangerz" como "We Can´t Stop" o "Wrecking Ball" fueron himnos juveniles entonados por todos sin una excepción. Luego, la estrella estadounidense cantó algunos de sus covers más famosos, como "Heart of Glass" o "Jolene", sin perder nunca perder su toque, y le dedicó una de ellas a Ucrania por su guerra contra Rusia.

Miley Cyrus, una estrella nata en su hábitat natural

Como una de las reinas del colectivo queer, Miley agarró una bandera del orgullo LGBTQ+ y la ondeó frente a las más de 100 mil personas que disfrutaron su show de casi dos horas, el cual se terminó rápidamente.

Si bien muchas familias abandonaron el Día 1 del festival ante la finalización de la estrella internacional, todos los jóvenes continuaron la fiesta junto a Bizarrap, quien hizo mover a todos con sus hits junto a Nathy Peluso, L-Gante, Nicki Nicole, Nicky Jam, Dillom, Frijo y Snow Tha Product.

Bizarrap terminó el Día 1 del Lollapalooza con un clásico ricotero.

Sin embargo, la verdadera fiesta nacional comenzó cuando el productor arengó para armar el "pogo más grande del lolla" al ritmo de “Ji-ji-ji”, el clásico ricotero con Gaspar Benegas, guitarrista del Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

“Gracias Indio por permitirnos esta locura y aguante la música argentina, guacho. Esto fue con mucho respeto y cariño”, agradeció Gonzalo Julián Conde, el joven de 23 años que cerró el Día 1 del LollaPalooza 2022 a pura música, baile y flow.