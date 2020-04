El último fin de semana, Los Rolling Stone cautivaron al mundo con su presentación en el "One World Together at Home", un evento especial que se emitió desde Estados Unidos por la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, la banda fue por más y este jueves sorprendió a todos sus fanáticos con el lanzamiento de su nuevo tema luego de ocho años sin producir nuevo material. "Living in a Ghost Town" fue presentada a través de todas las plataformas digitales y su video oficial superó las 130 mil reproducciones en solo tres horas desde que se publicó en YouTube. La canción fue grabada en 2019 en Los Ángeles y originalmente iba a ser lanzada el próximo año como parte de su nuevo disco.

Casualmente, la letra de la canción describe el contexto que atraviesa la sociedad en medio de la cuarentena por el COVID-19 y por eso la agrupación británica decidió lanzarla en estge momento. "Los Stones estuvimos en el estudio grabando material nuevo antes de la cuarentena y había una canción que pensamos que podría resonar en los tiempos que vivimos en este momento”, explicó Mick Jagger.

El anuncio del nuevo tema de Los Rolling Stone en las redes.

Una de las estrofas dice: "La vida era tan hermosa que nos encerraron a todos. Siéntete como un fantasma, viviendo en un pueblo fantasma". El videoclip muestra las calles vacías de las ciudades de Londres, Kioto, Los Angeles, entre otras, mientras los artistas graban en el estudio.

"La mierd... nos salpicó a todos y Mick y yo decidimos que la canción debía sacarse ya, y aquí está: 'Living in a Ghost Town'. ¡Manténganse a salvo!", expresó Keith Richards en el comunicado oficial de la banda.