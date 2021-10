Nicki Nicole comenzará un tour mundial por más de 30 países, en el que presentará su segundo álbum "Parte de Mi". Dicho calendario incluye dos conciertos en su ciudad natal, uno en Córdoba y dos en el Gran Rex.



Estos espectáculos, en los que recorrerá los temas de su nuevo disco que se estrenará el próximo 28 de octubre en todas las plataformas digitales, comenzarán en el Teatro Broadway los días 27 y 29 de noviembre (con localidades agotadas); seguirá en el espacio Quality de Córdoba el 28 de ese mes y terminará el 2021 con dos fechas en el Gran Rex los días 3 y 4 de diciembre.

.

En tanto, la popularidad mundial de la cantante rosarina se vio reflejada en su actuación en el ciclo Tiny Desk (organizados por el programa de radio "All Songs Considered" de NPR Music) de Estados Unidos, así como también fue la primera artista argentina en presentarse en el famoso programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", además de su nominación al Latin Grammy por "Venganza", colaboración con el grupo uruguayo No Te Va Gustar, en la categoría de Mejor Canción de Rock.



En medio de todo esto, Nicki Nicole fue elegida por Christina Aguilera para el estreno de su nuevo single que saldrá este viernes junto a Becky G y Nathy Peluso. El resto de países que conformarán la gira todavía se desconoce, aunque se esperan novedades pronto.