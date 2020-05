El sábado se pudo ver en Crónica HD un especial de La Sole, realizado por CM, con una entrevista exclusiva con la artista desde su casa y algunas de sus mejores canciones en versión "cuarentena". El programa pertenece a una serie de especiales con artistas desde su hogar, con contenido y charlas íntimas con Palito Ortega, Andrés Calamaro, entre otros músicos.

Desde el estudio que tiene en su casa de Arequito, Soledad Pastorutti habló con Walle sobre cómo pasa este tiempo aislamiento. "Encerrada desde hace mucho tiempo, con la familia, con salud, y esperando que pase todo esto para volver a los escenarios", comenzó diciendo, esperanzada por el futuro.

"Hoy mezclo el tiempo entre la artista, la ama de casa y la mamá. Estoy mas tiempo en casa y me encargo de todo. Soy de esas personas que mientras más tareas les das, mejor funciona. Soy más productiva. No me está yendo mal esta cuarentena", expresó sobre como pasa sus horas sin obligaciones artísticas.

La cantante también cree que este es un tiempo de reflexión: "Me estoy encontrando conmigo misma, y eso es lo mas difícil para todas las personas. Te replanteas un montón de cosas, como queremos vivir la vida realmente, si querés volver a correr como hacíamos antes de esto o no. Va a haber un antes y un después de esta situación".

Este 2020, "El huracán de Arequito" cumple 40 años y en exclusiva contó cómo sera su festejo: "Vamos a celebrar y lo vamos a hacer con un mega show, que además de la presentación del disco va a tener otros condimentos. Con esta situación que estamos viviendo ahora, el festejo va a ser mucho mas importante, pero no porque yo cumpla años sino porque todos vamos a empezar a festejar cosas que antes no festejábamos. En octubre, que todo el mundo se prepare, no se lo pueden perder".

Luego, desde su estudio y con un grupo reducido de músicos, repasó su carrera interpretando algunos temas nuevos y clásicos de su repertorio: "La Gringa", "Brindis", "Tal como lo siento", "Del tiempo de mi niñez" y "Aleluya".

¡Mirá el especial de La Sole!