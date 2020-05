Luego del gran estreno de "Lo que tengo yo", su nuevo sencillo, Lali Espósito se animó a un mano a mano imperdible con Walter Leiva y Paola Prenat en "CM Xpress" por la pantalla de Crónica HD. La cantante paseó por todos los temas: sus vivencias en esta cuarentena, los preparativos para su próximo disco de estudio y mucho más.

Consultada sobre cómo nació la idea de lanzar este nuevo tema en medio del aislamiento social por coronavirus, Lali reveló: "La canción es resultado de la cuarentena. Tenía otra agenda y otros planes musicales, y nos encontramos en esta situación tan particular".

Y agregó: "Está canción había quedado afuera de la selección para el próximo disco y vino como anillo al dedo en este momento. Tiene mucho amor puesto encima y es para pasarla bien en esta cuarentena".

Lali Espósito: "'Ay baby bájale al amor / Y bájame las pretensiones' es mi frase favorita de la canción"

"Un día en plena cuarentena me levanté cantándola y dije 'es el momento para sacarla'. Estoy feliz por la repercusión de hoy (viernes), es increíble, la gente le está dando mucha bola al video. Gente de muchos países, de un montón de provincias", expresó contenta.

"Se trata de la espontaneidad, no tiene ninguna pretensión. Viene con mucho power (poder) para nos ayude a sobrellevar este momento. Traté de llevar buena vibra en la cuarentena. Compartir algo que le puede hacer pasar un buen rato a la gente en este momento", argumentó sobre el significado de #LQTY.

.

Por otro lado, Espósito no quiso revelar la fecha exacta para la llegada de su esperado cuarto disco de estudio, pero aseguró que será este año. "Estamos todos revisando la agenda, estamos cambiando un poco lo que iba hacer el año. Pero este 2020 viene seguro. En el semestre que viene, cuando nos acomodemos mejor con la pandemia", sostuvo convencida. Además, confirmó que tiene pensado lanzar otro sencillo más antes del disco.

En paralelo, interrogada sobre su vuelta a la actuación, adelantó que en estos días podría volver a España para continuar con las grabaciones de "Sky Rojo", una producción original de Netflix, ya que aquel país europeo comenzó a flexibilizar las medidas preventivas por el COVID-19. "Se empezaron a abrir las cosas en España, así que seguramente en estos días

volveré a España para seguir grabando Sky 'Rojo', una serie sobre la trata de personas que tiene mucha intensidad porque no hay muchas series que hablen del tema y las que hay tratan de no tocarlo mucho. A mi me entusiasma mucho hacer un personaje dentro de ese contexto, aunque es un espanto esa realidad pero es una producción que está llena de acción y aventura", declaró.

La cantante y actriz habló en "CM Xpress" por Crónica HD. (Captura TV)

"Por ahora es un deseo. Ninguno tiene realmente un proyecto para rodar. Con la pandemia nos reencontramos e iluminó la energía que hay entre nosotros. Es increíble el amor y el recuerdo de todos los seguidores de la serie. Ojalá haya algo juntos en el futuro", resaltó al ser indagada por la posibilidad de producir una película de " Casi Ángeles".

Por último, sobre la pandemia y cómo lo lleva en su vida cotidiana, reflexionó: "Me sirvió para pensar bien y darme cuenta que hay revalorizar el amor, los abrazos, los amigos. La reafirmación de las relaciones humanas y de la valoración del otro".