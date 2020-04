Artistas internacionales como Lady Gaga, Billie Eilish, Elton John y Paul McCartney tocarán junto a J Balvin y Maluma en un programa especial en vivo convocado por la Organización Mundial de la Salud ( OMS) en apoyo a los trabajadores y profesionales de la salud que brindan servicio durante la pandemia del coronavirus.

El mega festival fue anunciado en la mañana de este lunes y confirmado por la intérprete de "Poker Face" en conferencia con la OMS. Será transmitido en vivo en todo el mundo el 18 de abril a través de diferentes señales televisivas y las redes sociales.

"One World: Together At Home" es el nombre del evento que promete reunir a grandes estrellas de la música en un mensaje de unidad frente a la crisis sanitaria por el COVID-19. También participarán Chris Martin, John Legend, Charlie Puth, Common, Shawn Mendes, Camila Cabello, Ryan Tedder de OneRepublic, Niall Horan, Steve Aoki, Jennifer Hudson, Miguel, HER, Anthony Hamilton, Rufus Wainwright, Hozier y Julianne Hough.

El concierto contará con la conducción de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert en las señales ABC, CBS y NBC. Mientras que en Argentina el programa será emitido por Telefé de manera simultánea.

También cantarán Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong y Burna Boy.