En el marco de la presentación de su nuevo disco, "Cargar la suerte", Andrés Calamaro dialogó en exclusiva con " CM, el canal de la música" en un especial transmitido este sábado por Crónica HD y habló de la importancia de la música en su vida.

En una charla íntima junto a Carucha Podestá, el artista confesó: "Este último año y medio, casi dos años, fueron muy pecualiares en mi vida personal porque empecé a vivir solo". Además, confesó que reacomodó su casa en función a sus prioridades y gustos.

"Saqué todos los muebles supérfluos y en el lugar más importante de la casa puse un equipo de música. Tengo como una especie de altar. Me gusta pasar el día escuchando música", datalló en medio de la cuarentena por coronavirus.

Respecto a su vida amorosa, "El Salmón" relató que Frank Sinatra le enseñó la diferencia entre "un hombre solo y un hombre soltero". "Sabía lo que era estar soltero porque me había comportado como tal aunque no lo estaba, pero aprendí a estar solo. Estaba convencido de que la relación con la soledad era una relación violenta, de caos", aseguró.

Mientras que sobre su nuevo CD, detalló que las canciones reflejan valores como "la lealtad, la amistad, la nobleza, la confianza" y reconoció que estos "importan mucho más en la pantalla virtual, la de un mundo nuevo. Hablamos de amigos que nunca te fallan y que van a poner el pecho".

Andrés Calamaro en " CM Rock".

"Internet se convirtió en un gran cerebro colectivo en permanente diaólogo consigo mismo y no siempre dialoga de la misma manera. Muchas son las excusas para discutir en un foro de desconocidos. Yo pensé, no puedo discutir con desconocidos, armando canciones es como que me invito a mí y a los demás a relajarse un poco y a tener conversaciones menos moralistas", manifestó en la entrevista.

Durante el especial de CM, que duró poco más de 25 minutos, Calamaro repasó su mejor material y compartió toda su intimidad sobre este nuevo proyecto.