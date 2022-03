El Hipódromo de San Isidro fue la sede de un fin de semana con mucha música. El festival más masivo desde el comienzo de la pandemia de Coronavirus tuvo un cierre a la altura de lo esperado de la mano de Foo Fighters, L-Gante y Martin Garrix, entre otros artistas que completaron la grilla.

La jornada más calurosa, a pesar del intenso viento al caer el sol, hizo que se traslade las temperaturas a los outfits a los largo del predio. Desde la temprano, la oferta de artistas proponía bailar y mucho movimiento, por lo que se respiraba un clima de mucha alegría.

El comienzo del domingo tuvo mucha presencia femenina con BB Asul, Malena Villa, Las Ligas Menores y Paula Cendejas, más allá de la actuación de Celli en el segundo escenario. Como suele ocurrir, la grilla del día final tuvo un acotado número de bandas pero se mantuvo la variedad de estilos para disfrutar.

.

Los británicos Idles tuvieron uno de los shows del día con su rock furioso y crudo, con cierta impronta que no abundó en el festival. Mucho pogo, gente lanzándose al escenario y hasta un conflicto entre el cantante y la seguridad por el trato a los jóvenes que intentaban llegar al escenario en la canción "Rottweiler". A pesar del horario que les tocó, tuvieron fieles oyentes que celebraron cada tema que pasó de su repertorio.

Idles se destacó en el escenario principal.

Desde el ámbito local también marcaron la diferencia Emmanuel Horvilleur con sus hits fáciles de corear para los curiosos y Acru, quien llevó su energía al escenario en honor al creador del festival. El rapero contó con la presencia de Duki para improvisar juntos, algo que fue más que celebrado por los que se acercaron a ver el show.

Lo que está claro es que el género urbano está instalado en el clamor popular, más allá de los gustos de cada persona. Por eso, no sorprendió la gran convocatoria que tuvieron Tiago PZK y Jhay Cortez, quien aparecía como una de las cartas fuertes del día tres y llevó hits como "No me conoce" y "La Curiosidad", entre otras.

Jhay Cortez puso a bailar al Hipódromo de San Isidro.

Babasonicos fueron fieles a su estilo e impusieron un ambiente ideal para disfrutar de sus canciones. Justamente no se apegaron plenamente a sus temas más conocidos, por lo que se dieron el lujo de recorrer su discografia, algo más que celebrado por sus seguidores. Adrián Dárgelos se adueñó de la escena y tuvo al público en su mano durante todo el rato, algo habitual en él.

Mientras que Foo Fighters cautivaba al grueso de presentes en el Hipódromo de San Isidro, L-Gante llevó su ritmo 420 al Lollapalooza Argentina 2022. No es un dato menor que muchísimas personas se marcharon del escenario principal para observar el despligue del joven de General Rodríguez, que se mostró a la altura del gran desafío que presentaba su aparición. Invitados de primer nivel como Dillom, El Noba y La Joaqui más la lista de éxitos que cosechó en poco tiempo fueron su fórmula para destacarse.

Por su parte, la banda liderada de Dave Grohl demostró que su experiencia no es en vano. Con dos horas de show, recorrieron su historia con un apoyo constante de sus fánaticos. "Ustedes son la banda", expresó el cantante mientras oía coros en su honor. Un inicio casi íntimo en "Times Like These", la explosión de energía en "The Pretender" y la fuera de un éxito como "My Hero" fueron partes de una primera parte cargada de emociones.

Dave Grohl, protagonista total del día tres del Lollapalooza Argentina 2022.

Foo Fighters encontró una divertida manera de presentar a la banda realizando algunos extractos de canciones históricas como "My Generation" de The Who, "Gonna Make You Sweat" de C+C Music Factory, "Blitzkrieg Bop" de The Ramones y "Somebody to Love" de Queen, la más celebrada de todas, con la particularidad de que tomó el micrófono Taylor Hawkins, baterista.

La comunión entre los aficionados y la banda quedó demostrada en constantes elogios de ambas partes. Incluso un artista hizo llegar a través de las miles de personas presentes, literalmente de mano en mano hasta alcanzar el escenario, un cuadro de gran tamaño con el rostro de Grohl. "Qué hermoso, ¿tú lo pintaste? ¡Dios mío!", comentó al observarlo a lo lejos. Una vez que lo tuvo con él, cruzó algunas miradas con el hombre que lo realizó y hasta lo invitó a subirse al escenario. "Sos un genio, muchas gracias. Tenemos un Picasso en la casa", concluyó antes de comenzar "Wheels".

Antes de despedirse con la coreada "Everlong", invitaron a Perry Farrell, creador del festival, para realizar "Been Caught Stealing" de Jane's Addiction. Se mostraron más que agradecidos con su presencia y lamentaron la cancelación de su presentación en el Lollapalooza Argentina 2022. El predio quedó a disposición de Martin Garrix para los últimos en retirarse, aunque los flashes se los llevó la banda estadounidense que demostró sus años con un recital concreto y energético.