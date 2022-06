El Gran Rex es un espacio icónico para la cultura argentina. Durante junio La Konga, lo llenó 10 veces y en tiempo récord. Este hito para el grupo comandado por Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé, y para el cuarteto en general, es el ejemplo ideal para ilustrar el gran momento de la banda, que en los últimos años no dejó de crecer. En charla con DiarioShow.com, Pablo y Nelson hablan de este momento de explosión, que continuará en Buenos Aires con dos shows el 9 y 11 de diciembre.

Sobre el gran presente de La Konga, Pablo arranca diciendo: "Fuimos tras un sueño que se convirtió en una realidad y empezamos a trabajar para que se mantenga, porque la verdad que es mucho esfuerzo, es mucho el sacrificio, son muchas horas de trabajo". Y esa realidad, que los llevó a agotar 10 Gran Rex en tiempo récord, explica: "Durante los shows en el Gran Rex nosotros prácticamente dormíamos en el teatro, pero estamos orgullosos de eso, defendiendo nuestra música y llevándola lo más lejos posible".

Pero el gran presente también puede ser cansador. Por ello, Nelson se sincera: "Antes de arrancar me preguntaba cómo íbamos a hacer para estar tantas noches con show. Pero todas las noches son distintas, el público se renueva y el público de Buenos Aires nos ha sorprendido por el aguante que tiene, la energía que tiene. Entonces uno puede subir un poco cansado, o con algún problema, pero con ese marco de público, esa energía, y no hay chance de que no lo disfrutes, de que no dejes todo".

La Konga en el Gran Rex.

También, los cantantes se toman un tiempo para hablar de quienes los han ayudado a llegar: "La gente siempre estuvo con nosotros y generalmente, el que llega a La Konga, no se va. También agradecemos a Crónica porque nos acompaña hace muchos años y por eso también nos empujó en cada pasito y en todo este crecimiento".

Las canciones son los caballitos de batalla de cualquier músico. Y este momento de gran éxito tiene que ver con algunos hits de los cuarteteros, temas que explotaron en tiempos de pandemia. Aguirre aclara: "Nosotros siempre le ponemos al 100% la energía a lo que armamos, y siempre pensando en que va a ser un gol. Después la gente termina decidiendo. Hemos trabajado muchísimo durante la pandemia, fue la época en la que más canciones hemos producido, junto con videoclips, entonces de tantas canciones, ahí nacieron los goles que hoy actualmente nos han posicionado donde estamos hoy".

Hace alguna semanas se conoció que en los colegios de Córdoba se enseñará cuarteto, el folclore de la provincia. Para los libros de historia de cuarteto. ¿Qué debería contar sobre La Konga? Nelson dice con plena seguridad: "La Cabaña, que fue como el primer gol, qué nos hizo recorrer todo el país y más conocidos a pesar de que bueno, en esa época no había redes sociales. No teníamos canal de YouTube y la canción anduvo muy bien por sí sola. Y los temas que hoy nos posicionan en lo más alto de la música popular de Córdoba o de la Argentina que son, Te mentiría, El mismo aire y Universo paralelo".

La Konga, premiados en los Premios Gardel.

En ese sentido, Pablo cierra: "Pasar a ser una parte de la historia de la escultura cordobesa para nosotros un orgullo, solamente ser parte del rubro, que hoy ya es historia. Amamos nuestro género, nuestros músicos, protegemos nuestras raíces tanto como el folclore, también hemos sido parte, nos hemos nutrido de esa música. La queremos seguir cultivando y sembrando la semilla de que la gente consuma nuestra cultura, porque de eso se trata, somos básicamente la representación de nuestra Córdoba en todo el mundo".