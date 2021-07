Después de lanzar “Todo Cambia” y “El Necio”, La Beriso se une a Rocío Quiroz para sumar un nuevo adelanto de lo que será su próximo disco de versiones. Se trata del single, “Amor de la salada” canción que fue escrita por la artista invitada y cuenta una historia de amor y traición como nunca antes.



Una vez más, la banda oriunda de Avellaneda le pone su sello inconfundible, un beat rockero y pesado, a un tema que se entrelaza con letras que reflejan la vida en los barrios.

Así las cosas, DiarioShow pudo saber un poco más y fue el propio líder y vocalista, Rolo Sartorio quien detalló: “Lo que me atrajo de hacer esta versión fue que la canción era muy de barrio. La escuché de casualidad en la tele interpretada por Rocío y me encantó. Automáticamente agarré la guitarra y me puse a tocarla. La fusión entre La Beriso y Rocío dio un resultado realmente muy lindo”.

Además, este lanzamiento cuenta con un lyric video donde se puede ver a la banda compartiendo el momento de la grabación con Rocío Quiroz.

.

Por otra parte, La Beriso anunció una nueva función en el teatro Gran Rex, tras agotar los shows del viernes 20 y sábado 21 de agosto. También se sumó otra función para el domingo 22.



Cabe recordar que debido a la situación sanitaria de público conocimiento, el último show presencial de la banda fue durante el verano 2021, en Córdoba. En tanto, durante todo el año de pandemia la banda realizó un concierto vía streaming desde el Estadio Luna Park, estrenó su documental “Llenos de Historias” y aprovecho el tiempo para producir nuevas canciones en su estudio.



Por último, luego de estas presentaciones la banda viajará a Uruguay para dar dos conciertos en la ciudad de Montevideo.

Mirá el video de "Amor de la Salada": La Beriso ft. Rocío Quiroz