Se cumplieron 30 años del lanzamiento del icónico álbum de Keith Richards, "Main Offender". Frente a eso los fanáticos de "The Rolling Stones" decidieron hacer una reunión espontánea para celebrar y homenajear a su ídolo. En está ocasión, la reunión llegó al guitarrista y decidió dedicarles un mensaje.

En sus redes sociales compartió el video que recibió de sus seguidores y se mostró muy emocionado por su conmemoración. Allí escribió: "Thank you Argentina. One love, Keith" (Gracias Argentina. Con amor, Keith). Ante el posteo, todos enloquecieron y reafirmaron su amor por el artista.

.

En el video se pueden ver diferentes imágenes del músico y el legendario logo de la banda, con la boca y la lengua afuera. Además, hicieron un unboxing de la edición deluxe del disco y cantaron las canciones más escuchadas.

Este disco es el segundo lanzado por el artista inglés de manera solista y en los últimos días se lanzó una edición especial. Por eso, la emoción de los argentinos al recibirlo y recordarlo. A pesar de los años, la banda sigue lanzando nuevas canciones y sorprendiendo a todos.

Keith Richards en "Main Offender".

Asimismo, todas las personas que quieran pueden acceder a la edición deluxe que lanzó el artista. Poco a poco, todos los seguidores irán obteniendo una.

¡Mirá el video de Keith Richards emocionado por sus fanáticos argentinos!