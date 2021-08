@perez_daro

Contra viento y marea, July Abril comenzó una nueva y superadora etapa en su carrera solista durante la cuarentena, en 2020. A pesar de ser un tiempo difícil para todos, la artista necesitaba expresarse y salió a la cancha con “Oye”, un tema bailable que mostraba su versatilidad con un reggaetón pop que la sacaba de su zona de confort.

A más de un año de ese quiebre en su trayectoria, July vuelve a sorprender con “Despertar”, su nuevo single estrenado hoy. El tema es una realización integral de la artista, que significa un viaje al interior para conversar con esas creencias que nos limitan y que no nos permiten ser auténticos.

En su presentación, la vocalista expresó: “La escribí pensando en los momentos de oscuridad por los que todos pasamos, como no creer en nosotros mismos, no sentirnos suficientes, no valorarnos”.

La balada pop, con una producción muy actual, comienza con un piano y una guitarra, a la que se suma la voz de la cantante que abre su corazón: “A veces no puedo hablar, mi cabeza da mil vueltas. Pienso demasiado todo lo que hago. No volveré atrás, viviré mi vida hoy, mis pensamientos a un lado y todo brillando...”.

Con la intención personal y universal de que todos puedan brillar con luz propia, llegando al estribillo dice casi orando: “Al fin ya puedo despertar... y ver lo nuevo que hay en mí”. Según contó, la letra se inspiró en su propia experiencia, que le demostró que en un “clic” la vida puede cambiar y ayudarnos a ver las cosas con claridad, si así lo deseamos.

.

En una entrevista que otorgó a DiarioShow hace un tiempo, tras la salida de su primer corte, July hablaba de la repercusión del tema, que en poco tiempo contaba con más de 100.000 visualizaciones en You- Tube. Allí se puede encontrar el punto de partida para esta nueva era en su música, que apunta al optimismo y la esperanza: “Me impresionó mucho la repercusión, y me sigue motivando para crear. Esas cosas lindas te dan ganas de seguir adelante”.

La cantante de 21 años interpretará en vivo este tema y muchos más de su repertorio, como “Oye”, “Te buscaré” y “Es el momento”, que suman un millón de reproducciones en YouTube, muy pronto. Será abriendo el show de Axel, nada menos que en el Movistar Arena, el sábado 28 de agosto.

¡Escuchá "Despertar", la nueva canción de July Abril!