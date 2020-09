Jimi Hendrix fue, además del guitarrista estadounidense más grande del rock, uno de los fundadores del triste "club de los 27": los ídolos de la música que mueren a esa temprana edad.

En el caso de Hendrix, fue por una sobredosis de barbitúricos el 18 de septiembre de 1970. Nacido en Seattle, sólo llegó a publicar tres discos: "Are you Experienced?" (1967), "Bold as Love" (1967) y "Electric Ladyland" (1968). Sin embargo, a la fecha hay en total unos veinte editados, y él sigue siendo el referente principal de los grandes guitarristas.

Fue autodidacta: empezó a tocar a los 12 años. Impuso un estilo personal con la guitarra eléctrica, desarrollando técnicas novedosas, como la saturación de sonido en los amplificadores y el uso del pedal wah-wah para generar efectos sonoros.

El éxito se dio en el Reino Unido, durante la gira que entre 1966 y 1967 realizó con su grupo The Jimi Hendrix Experience, un trío que completaban Noel Redding y Mitch Mitchell.