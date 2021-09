L-Gante atraviesa un gran momento en su carrera. Durante los últimos meses, sus canciones tomaron mucha popularidad y eso le permitió salir de gira por países como España y México. Además, sus videos en Youtube juntan millones de vistas por lo que es reconocido a nivel mundial.

Es evidente que el creador de la "Cumbia 420" cruzó las fronteras de Argentina, ya que realizó distintas colaboraciones en el exterior.

.

Durante las últimas horas, Elian Valenzuela recibió un halago inesperado por uno de los mayores exponentes del reggaetón. Es evidente que el fanatismo no pasa solo por los seguidores, ya que recibió una invitación que fue celebrada en las redes sociales.

J Balvin participó de una entrevista junto a Luisito Comunica y Berth, dos youtubers mexicanos. Justamente, L-Gante formó parte del mismo ciclo, denominado "En Cortinas" pero esta vez el invitado fue el cantante.

Para sorpresa de muchos, el artista destacó el talento musical local. "Me gusta mucho el movimiento de Argentina, me gusta Trueno. L-Gante... eso es lo mío, estoy pegado para ver qué está pasando en la calle". Además, profundizó sobre el cantante de General Rodríguez que atraviesa un gran presente.

"Haría un tema con L-Gante, haría ya una Cumbia 420. Me parece fresco, es brutal. Me recuerdo a mí que vengo de otro país, que no es donde nació el género", agregó. Por último, sentenció: "Eso permitió que gente de otras nacionalidades también puedan. Transforman el sonido urbano con sus raíces".