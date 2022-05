Il Divo regresará a Argentina para presentarse en el Luna Park el próximo domingo 8 de mayo en lo que será un show más que especial, en el marco de su gira mundial. El conjunto homenajeará a Carlos Marín, el cantante que fue parte del grupo y falleció el pasado diciembre a raíz de las consecuencias del Coronavirus.

Además, habrá una presentación en vivo de July Abril como apertura de la velada. La destacada cantante ya fue invitada por otros artistas de renombre para abrir sus shows. La argentina tiene diversas canciones y se encuentra presentando "Despertar", su nuevo tema que ya superó las 300 mil vistas en Youtube.

.

Por su parte, il Divo tendrá un invitado especial: el barítono mexicano-estadounidense Steven LaBrie. El grupo formado por el estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler continúa con el tour que en un principio fue llamado "For Once In My Life" y el recuerdo a su ex compañero estará presente.

Carlos Marín falleció en diciembre de 2021.

“Carlos era una personalidad más grande que la vida, con una rara combinación de una voz increíblemente hermosa, dada por Dios y un talento absolutamente inmenso. Su pasión, alegría y sentido del humor hicieron de él una persona mágica, y su risa siempre animaría a cualquiera", comentaron en un comunicado. Además, agregaron: "Crearemos la Fundación Carlos Marín y rendiremos homenaje a su canto en nuestros futuros shows”.