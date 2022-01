Harry Styles es uno de los artistas más ecléctico y trasgresor de su generación. Luego de que "One Direction" haya decidido separarse, él comenzó su carrera como solista y no para de sacar hit tras hit. Frente a su éxito, el artista había comenzado una gira mundial durante el 2020, pero las medidas sanitarias por el COVID-19 no le permitieron seguir.

El intérprete de "Watermelon sugar" regresará a Argentina el 3 de diciembre de 2022. El artista iba a tocar en el Estadio Hípico, pero debido a la alta demanda de entradas, decidieron hacerlo en el Estadio River Plate. Asimismo, todas las personas que ya cuentan con su entrada, serán aceptadas para utilizarlas en esta nueva fecha.

¿Dónde y cómo comprar las entradas para el show de Harry Styles en Argetina?

Al cambiar de lugar, también se pondrán a la venta más entradas, que se podrán adquirir desde el miércoles 19 de febrero a las 14 a través de la web All Access.com.ar

.

Además, las personas que no puedan asistir y ya cuenten con su entrada podrán solicitar el reembolso. Esto comenzará a partir del miércoles 19 de enero hasta el miércoles 2 de febrero. El estadio donde se llevará a cabo el show contará con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno y habrá una reubicación de las entradas.

Harry Styles regresa a Argentina en el 2022.

¿Cómo pedir el reembolso de las entradas del show de Harry Styles en Argentina?

En Compras vía WEB con tarjeta de crédito, para pedir el reembolso de entradas se debe ingresar al link https://allaccesshelp.zendesk.com a partir del miércoles 19 de enero 2022 hasta el miércoles 2 de febrero 2022 inclusive, seleccionar REEMBOLSO, y completar el formulario correspondiente.

Se solicitará foto de frente del DNI del titular de la compra, foto de frente de la tarjeta de crédito con la que se hizo la compra y CBU, CUIT y ALIAS de la cuenta.

Las devoluciones con tarjeta se verán reflejadas en el próximo resumen de cuenta o, en su defecto, en el siguiente, de acuerdo con la fecha de cierre de la tarjeta de crédito y/o los tiempos de procesamiento bancario.

Si la compra fue en punto de venta con tarjeta de crédito/débito:

A partir del miércoles 19 de enero 2022 hasta el miércoles 2 de febrero 2022 inclusive, el comprador deber. ingresar al link https://allaccesshelp.zendesk.com seleccionar REEMBOLSO, y completar el formulario correspondiente.

Se solicitará foto de frente del DNI del titular de la compra, foto de frente de la tarjeta de crédito con la que se hizo la compra, número de cupón y de autorización y CBU, CUIT y ALIAS de la cuenta (nro y tipo de cuenta, Banco) donde se acreditará el reembolso.

Las devoluciones con tarjeta se verán reflejadas en el próximo resumen de cuenta o, en su defecto, en el siguiente, de acuerdo con la fecha de cierre de la tarjeta de crédito y/o los tiempos de procesamiento bancario.

Si la compra se realizó en efectivo en los puntos de venta, hay dos opciones:

Hay dos opciones: A partir del miércoles 19 de enero 2022 hasta el miércoles 2 de febrero 2022 inclusive, el comprador deberá ingresar al https://allaccesshelp.zendesk.com , seleccionar REEMBOLSO, y completar el formulario correspondiente y se solicitará foto de frente del DNI del titular de la compra, CBU, CUIT y ALIAS de la cuenta donde se acreditará este reembolso.

De otra manera, se deberá concurrir al punto de venta de La Rural - Av. Santa Fe 4201 (Frente a Plaza Italia) con DNI del titular de la compra. La devolución se realizará en efectivo en el mismo momento de verificada la titularidad de la compra.

Harry Styles regresa a Argentina en el 2022.

¿Cómo serán reubicadas las entradas?

Los tickets que ya fueron adquiridos se reubicarán de la siguiente manera:

- Entradas adquiridas de CAMPO VIP se ubicarán en el sector CAMPO VIP.

- Entradas adquiridas de CAMPO se ubicarán en el sector CAMPO.

- Entradas adquiridas de PLATEA PREFERENCIAL A se ubicarán en el sector PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTIN C y D.

- Entradas adquiridas de PLATEA PREFERENCIAL D se ubicarán en el sector

PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO C y D.

- Entradas adquiridas de PLATEA MEDIA B se ubicarán en el sector PLATEA

PREFERENCIAL SAN MARTÍN E

- Entradas adquiridas de PLATEA MEDIA E se ubicarán en el sector PLATEA

PREFERENCIAL BELGRANO E y F

- Entradas adquiridas de PLATEA C se ubicarán en el sector PLATEA

PREFERENCIAL SAN MARTIN F y G.

- Entradas adquiridas de PLATEA F se ubicarán en el sector PLATEA

PREFERENCIAL BELGRANO H e I