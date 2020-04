"Happy" es una de los temas más pegadizos que se ha bailado en los últimos años. Su melodía alegre y divertida, interpretada por Pharrell Williams, hizo que se convirtiera en la canción más escuchada de la última década en Reino Unido.

La pieza musical saltó a la fama en 2013 y estuvo cuatro semanas consecutivas en lo más alto de los rankings. Además, el cantante compuso la canción para la banda sonora de "Mi Villano Favorito 2", la popular película infantil de Disney, y gracias a ello ganó un Grammy.

"Happy" es el tema más escuchado de las últimas décadas en Reino Unido.

En en el segundo lugar del podio se encuentra "Rolling In The Deep" de Adele, compilada por la compañía de licencias musicales PPL. Mientras que por debajo le sigue "Moves Like Jagger" de Maroon 5 con Christina Aguilera.

A su vez Pharrell se encuentra en el puesto número cuatro con "Get Lucky", su canción junto a Daft Punk y Nile Rodgers. Mientras que Justin Timberlake se quedó con el quinto lugar con "Can’t Stop The Feeling!" del film " Trolls".