Karol G es la artista colombiana del momento gracias a su último tema "Tusa", que significa entusada, es decir despechada, que grabó junto a la trapera estadounidense Nicki Minaj.

La pegadiza canción cuenta con más de 600 millones de visualizaciones en Youtube y es la más escuchada en las plataformas digitales. Sin dudas, "Tusa" le dio a Carolina Giraldo (su nombre real) un salto a nivel internacional que la posiciona como una de las cantantes más escuchada.

Sin embargo, según reveló la joven de 29 años el tema había llegado a sus manos hace un tiempo y la rechazó. "La canción me la mostraron hace un año y medio, y no me llamo la atención. La dejé pasar. Después de un tiempo algo me hizo recordarla, y la busque. La grabé. Y fue un éxito", contó la cantante y sorprendió con su declaración.

"Cuando uno hace una canción espera que sea algo muy exitoso porque de esa manera es más sencillo escribir. Tengo que reconocer que 'Tusa' es la primera canción tan grande que he tenido. Uno no extraña lo que no conoce, y esta canción me trajo un montón de cosas nuevas que voy a querer en un futuro... Hace más de tres meses sigue estando número uno en los videos más vistos de Youtube", concluyó en diálogo con TeleShow.

¡Mirá el video de "Tusa" de Karol G con Nicki Minaj!