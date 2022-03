El regreso de Guns N' Roses a la Argentina está confirmado. Después de seis años y tras una visita fallida al "LollaPalooza" en 2020 por causa de la pandemia de coronavirus, la banda liderada por Axl Rose, Slash y Duff MacKagan pisará nuevamente el Monumental el próximo viernes 30 de septiembre para hacer bailar y cantar a sus miles de fanáticos.

En marco del "South American Tour 2022", que es la continuación de su gira "Not in This LifetimeTour", la banda de rock dueña de los temas "Welcome to the Jungle", "Sweet Child O Mine" y "November Rain", entre tantos otros, llegará al estadio de River y ya tiene disponible la venta de entradas.

¿Cómo conseguir las entradas de los Guns N' Roses y cuáles son sus precios?

A través del sitio web Allaccess y a partir de este viernes 25 de marzo, el público puede adquirir las entradas de la venta general para el próximo 30 de septiembre en River. Los precios oscilan entre los 7.500 y 17.500 pesos, más el costo de servicio de la propia página.