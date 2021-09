@Antoravinale

La cultura del hip hop cada vez se populariza más en Argentina. La corriente musical que se originó en las calles para manifestar el descontento social continúa ganando territorio y se extiende para llevar a cabo causas nobles y solidarias, o por lo menos esto lo ve así Leandro Ezequiel Domé, un artista de 30 años que se encarga de ayudar a las personas y que preparó este domingo 19 de septiembre la final de las batalla de freestyle de Fack Compety.

"Como en cada temporada tenemos ocho fechas, ahora este domingo se viene la final. Arranca a las 13 horas y depende de la cantidad de personas que vengan al cierre. Arrancamos con 100 y en las últimas éramos 500. No nos podemos llegar a imaginar qué va a pasar este domingo porque la cantidad de gente que viene es increíble", declaró Leando en diálogo con DiarioShow.com sobre el evento musical que reúne grandes artistas. .

L-Gante, uno de los referentes de la música urbana, podría ser jurado en el evento que se hará en la Villa 31 el próximo 17 de

Mc Domé -su nombre artístico- arrancó de chico con el hip hop y de manera profesional inició en 2009: "Desde ese momento no paré nunca. Siempre trabajé para producciones y estuve ayudando, vinculando y haciendo contactos". En la actualidad, es un referente en el ámbito ya que creó la visibilización de esta nueva movida: "Hoy en día me tratan como si fuese un pilar o como el que impulsó todo esto".

Consultado sobre la competencia, el organizador y creador de Fack Compety explicó: "Nació el 6 de diciembre de 2020, ahí todo arrancó. En esa época era todo más Twitch y virtual, así que me animé a hacer la competencia a nivel profesional en la plaza, para que todos se vean las caras pero con la motivación de juntar alimentos no perecederos para ayudar a los comedores del barrio. Ahí nació la idea de ayudar a la gente que lo necesitaba y me asocié a los comedores para poder ayudarlos siempre".

Cepillo, pasta para dientes y un alimento no perecedero es lo que debe llevar cada persona que quiera ir a presenciar la gran final de la batalla de freestyle, que se llevará a cabo en Parque Centenario y cuenta con mucho talento de grandes exponentes como Underdann, campeón del primer torneo, Kusa, Facu HDR, Nero, Sinaph, Blas, G5 , Sony, Joaqui, Danyeluz, One Night, Cokky, Brastia, Saga, Ritter, Barba Roja y Genas, Mp, entre otros. "Nuestra ganancia es ayudar a la gente, lo hacemos por amor al arte y para ayudar”, declaró. "

El encuentro tendrá lugar en el Parque Centenario a partir de las 13:00.

"La cultura del hip hop consiste en ayudar y en el respeto. Hay que dejar el egocentrismo de lado para que haya más unión y todos vayamos para adelante", asegura Leandro que no solo es militante del género con estos proyectos, sino también con Radio Doble HH, un programa especializado en Hip Hop Nacional e Internacional en Argentina.

Luego, el periodista reflexiona sobre la actualidad: Siempre necesitamos ayuda de alguien, ni el Gobierno ayuda como tiene que ayudar, promete cosas que no cumple y por mi lado hago lo que puedo con lo que tengo", indicó con indignación. Y cerró: "Si tenemos una producción por parte del Gobierno que nos facilite material estaría genial".



Por A.R.