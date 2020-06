@RFilighera

Un compañero de ruta, en la vida y la trayectoria de Rodrigo, ha sido Daniel “La Tota” Santillán. Nos brindó el siguiente testimonio: “El enorme alcance de su música, sus 13 recitales en el Luna Park, el disco que no se pudo editar para un hospital de niños en Tucumán, el proyecto inconcluso de Planeta Rodrigo en beneficio de los chicos de aquellas localidades del país en estado de emergencia y su mano solidaria para sus amigos, pintan de cuerpo entero su fisonomía humana" lo recueda con emoción.

Santillán, el bastonero por excelencia de los shows de cumbia y cuarteto de aquellos tiempos, agregó: "Un artista que cuando tuvo que improvisar en los años ’90 con su pelo largo, con el videoclip ‘La chica del ascensor’ y con ‘Tirá para arriba’ y cuando transitó en el camino del cuarteto o con temas comprometidos como ‘Linda mañana’ que hablaba de la mamá y, también, del aborto o de temáticas referidas a las drogas, ese era siempre y excluyentemente Rodrigo con su enorme aporte, tan presente en el derrotero de su actividad. Un muchacho que amaba a su Córdoba natal, al cuarteto y muy responsable arriba de un escenario. Por eso siempre va a quedar marcado en la memoria de la gente y de los músicos. Rodrigo, mi amigo y mi hermano”.

Ricky Maravilla lo aconsejó desde sus inicios.

El emblemático Ricky Maravilla recordó a Rodrigo con una muy bella y simpática anécdota: “En el verano de 1992, en pleno auge de la movida tropical, yo me encontraba haciendo desde Mar del Plata, para Canal 9, el programa 'Ritmo de la playa con Ricky Maravilla', ciclo que conducía junto a Jorge Formento y Carlos Parrilla”, evocó la querida figura, para agregar luego: “Nos acompañaba una multitud y, un determinado día, cuando estaba en las escalinatas, alguien me llama y ahí me doy cuenta de que era Rodrigo, acompañado de su novia de entonces, Marixa Balli. Se trataba de una etapa de indefinición de Rodrigo con un tránsito por la salsa y el merengue; no lograba encontrar su rumbo. A todo esto, con mucho brillo en los ojos, me pregunta: ‘Ricky... ¿me podés decir cómo se hace para tener éxito?’. Yo le dije que él, como era cordobés, tendría que probar suerte con el género por excelencia de su terruño, que es, puntualmente, el cuarteto. Él me lo agradeció, estuvo después en mi ciclo y observé, al poco tiempo, que había generado un cambio en su trayectoria, obteniendo, por consiguiente, ese reconocimiento que tanto había anhelado. Cuando nos vimos, mucho tiempo después, me recordó ese episodio con un abrazo enorme”.