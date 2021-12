"Todos nos dimos cuenta de que había cosas que no podíamos hacerlas, o que nos decían que no podíamos hacerlas y era mentira, o que nunca se había puesto en plan para esas cosas. A nosotros nos pasó de decir '¿qué mier... hacemos con la música?'". La confesión de Lucio, "El Indio" Rojas es similar a la de todos los artistas que debieron reinventarse durante la pandemia. A pocos días de subir al escenario del Teatro Nacional, donde se presentará el 9 de diciembre en lo que será su regreso a Buenos Aires tras mucho tiempo de ausencia, el folclorista charló en exclusiva con DiarioShow.com



Junto con sus hermanos y más artistas, el Indio forma parte de la renovación del folclore, que mantiene la esencia criolla, vernácula y analógica en muchos sentidos, pero que sabe que hay que adaptarse no ya para sobrevivir, sino para seguir creciendo.

Así le sucedió en estos tiempos duros y así lo cuenta: "Apareció el streaming, hicimos un par y estuvo lindo, y yo decidí poner en práctica las redes sociales, las plataformas digitales, que había que estudiar. Empecé a buscarle la vuelta y encontré herramientas maravillosas. Para mí el streaming viene para quedarse, es una boletería mundial. Y hemos fortalecido el contenido en las plataformas, que nunca les habíamos dado bola".



"Puse a prueba algo que creía con algunos shows cuando abrimos la boletería virtual, por donde vendemos los tickets para nuestros conciertos. Me fui dando cuenta de dónde se consume más mi música, a qué ciudad tenía que ir a remarla, cosas que antes no sabías hasta que llegabas. Te va preparando mejor. Hay lugares que se fortalecieron. Me sorprende cómo consumieron mi música en pandemia. Yo tenía canciones en 50.000 reproducciones. Y ahora algunas llegaron al millón", explica con asombro y alegría.

El Indio Rojas, con muchos shows por delante (Nahuel Ventura/Diario Crónica).



"Eso te sirve también porque sabés que canciones le gustan más a la gente, y también buscás algo parecido", reflexiona sobre lo dicho. Su visión puede ser polémica para algunos, ya que en la música y el arte en general, por intentar mantener puro el hecho artístico, no se suele hablar de "lo que la gente quiere", debido a que pareciera existir una relación unilateral entre el ídolo que ofrece y el público que acepta.

Al respecto, Rojas sostiene: "Soy un convencido de que, si bien uno siempre trata de buscar cosas que a uno le gustan, siento que hay que darle a la gente también lo que quiere escuchar de mí. Por ejemplo, yo por ahí armo un repertorio y en la mitad la gente me empieza a pedir una chacarera y me olvido del repertorio; le empiezo a dar 200 chacareras y que la gente baile. No podés dejarlo de lado".



"También me ha pasado que saqué canciones que venía tocando hace tiempo. Y llega el final del show y te las piden. ¡Hay que cantarlas!, ¿cómo no la vas a cantar sólo porque te cansó, si la gente que te fue a ver la quiere escuchar?", exclama.

Amigarse con la tecnología no es sólo cuestión de redes. Para Lucio, en sus shows tiene mucha importancia lo audiovisual, algo que para artistas más tradicionalistas puede resultar chocante. "Nosotros siempre le dimos importancia a lo visual desde el escenario, poniendo bailarines, haciendo coreografías. Pero nos dimos cuenta de que la imagen y las luces fortalecían todo lo que estaba sucediendo en el show. Había un momento en que, en vez de ser cinco bailarines, éramos 50".

"Esas cosas son hermosas cuando ves lo que lograste. En una de las canciones proyectamos un video en el que se ve un algarrobo gigante, y te da esa sensación de patio lleno de tierra, de estar a la sombra del árbol", finalizó.