De un enojo. De allí surgió "Mi cantar". La canción es de las más importantes para el cantautor Efraín Colombo. Si bien nació de un enojo porque una aerolínea revendió un pasaje de avión con su asiento, cuando él debía volar a Uruguay para lo que sería, hasta ese momento, el show más grande de su vida. Su creación habla de una transformación importante para el cantante. "No fue el pasaje, sentí que me estaban robando mi sueño", dijo en charla con DiarioShow.com. La urgencia de escribir lo que le pasaba lo tuvo concentrado por varios kilómetros y ese enojo se fue transformando en un leitmotiv.

Pocos días después tocó como invitado en un show de Jorge Rojas, en Montevideo, y, tras el concierto, Efraín fue a visitarlo al hotel para agradecerle y le contó que estaba escribiendo una canción. Ante el pedido de Jorge de que cante unos versos, el artista exclamó: "¡Esa es la canción que yo necesito!". Al poco tiempo, los dos músicos estaban en el estudio, componiendo y grabando la canción juntos. El tema se convirtió en parte del disco de Rojas e inclusive se sumó a su disco, editado en 2018. Allí nació la amistad y la conexión, que tendrá un nuevo encuentro el sábado 7 de marzo en el Teatro Gran Rex.

"‘Mi cantar sale del alma de entonar una canción, es un mar de sentimientos que revelan lo que soy’ canto en el tema, y en esas primeras palabras también se encuentra el título de mi tercer disco, ‘Lo que soy’. Hay muchas cosas mágicas dando vueltas. Ver esas dos palabras, ‘Mi cantar’ escritas en una de las puertas del Teatro Gran Rex es mucho", expresó emocionado Efraín, que comenzó 2020 adelantando canciones de su tercer álbum, “Lo que soy”, y presentándose en el Festival de Jesús María y en Cosquín.

El santafesino estará como invitado en el show de Jorge Rojas en el Gran Rex.

Luego, detalló su significado: "Son pensamientos que surgen en soledad y cuando aquel imaginario que surge en soledad se transforma en realidad, hay sueños que son la vida misma. Dejan de ser un sueño".

Aquellas palabras que tienen tanto significado para el artista se justifican, según sus palabras, porque lo que dice la canción no tiene que ver solo con su sentir: "El cantar es nuestro cantar. Es el cantar de todos, no creo que exista un solo cantar, ni que me pertenezca. Todo aquel que sueñe con una guitarra, unos versos, con escribir, con el arte mismo sueña con un cantar interior. El cantar no es solamente transformar en sonidos que tengan una nota y un ritmo, sino que también es hacer que hable la vida. El cantar pertenece a muchos. En este caso es la canción que está marcando en mi vida cosas muy importantes".

Colombo guarda un estrecho vínculo con Jorge.

En poco tiempo, lo que Efraín había escrito desde el corazón se transformó en algo grande. "Hay canciones que duermen años sin ver la luz. Y 'Lo que soy' surgió en diciembre y en enero la estaba cantando en una de las noches que tuvo el folclore, que fue cuando tocaron Jorge Rojas y Abel Pintos en la Plaza Próspero Molina. Hay cosas que al lado de Jorge surgen en el tiempo que uno se imagina cuando las escribió a las canciones", manifestó.

"Es sumamente importante que uno pueda volcar ese imaginario de la manera más real posible, el arte fluye de otra manera. Quizás ese imaginario viene muy loco a la cabeza y hay que darle forma", completó.

Colombo le dice "el cantor" a Rojas, pero lo cierto es que se trata de una especie de padrino para él, porque, aunque su carrera ya tenga varios años, muchos shows y un par de discos en la ruta, desde que se conoció con el ex Nochero, todo creció a pasos agigantados.

"Soy un tipo que está queriendo crecer. Y no todos te dan esa oportunidad. Puedo pensar como cualquier artista famoso, pero a veces las herramientas que tiene uno no le permite hacer realidad sus sueños. Eso es lo que me mantiene feliz. Puedo concretarlo gracias a que Jorge confió en mí", aseguró.

En la misma línea, Efraín analizó el modo en el que crea y compone sus canciones: "Me gusta no escatimar en decir lo que me está pasando en el momento de la creación. Digo, digo y digo. Construyo a partir de enfrentarme a mí mismo. Me enfrento a lo que digo, lo que piense en ese momento. Para mirarlo a eso que pienso y ver si es verdaderamente así".

Para cerrar, dio un pantallazo de lo que puede esperar el público de su nueva música: "Este disco tiene doce canciones que hablan de lo que me dictó la sombra de un árbol, la sonrisa de mi hija, mi abuelo cuando podaba la parra, el cantor cuando te hace una mirada o todos los cantores que en mí fueron abriendo una huella o un sentido. Me planta con una simbiosis de miradas. Es un disco en el que compuse las doce canciones, pero no estoy solo esbozando esa mirada Me acompañan otros autores y eso me parece interesante en esta etapa de mi carrera".