Por @meugeaiello

La gente aplaude incesantemente en el Movistar Arena. Se escuchan algunos gritos dispersos por los diferentes sectores del estadio. Son las 21.26 del domingo 12 de diciembre y las luces del lugar se apagan. En ese momento, el público comienza a gritar y una música de suspenso suena, para sorpresa de los presentes. La tensión se hace cada vez más evidente, por lo que la gente comienza a bajar su voz para tratar de entender lo que sucede. “Creo que voy a llorar”, dice una chica, como una suerte de premonición de lo que sería el mejor show de Duki de la historia, según sus propias palabras.

Tras los segundos de incertidumbre, unas luces rojas se encienden y al escenario entra la banda del músico, entre los que se destacan los artistas Asan y Yesan. Era el momento esperado por todos: Duki hace una flamante aparición mientras todo el Movistar Arena se ponía de pie ante la llegada del rey del trap argentino.

.

Como apertura, Duki eligió “Hello Cotto”, uno de sus clásicos, pero con la potencia suficiente para pisar fuerte en el escenario. “Esto es terrible, wacho, no lo puedo creer, gracias por el amor, diablos y diablas”, dijo el trapero, que se mostró agradecido durante toda la noche con su público y lo hizo notar en reiteradas ocasiones: se tomó el trabajo de agarrar cuanto regalo le hiciera un fan, ya sean globos, zapatillas y hasta una gorra que se dejó puesta durante largo rato.

Además, interactuó con varios de los presentes, a quienes señalaba o saludaba, entre ellos su abuelo. “Mi familia me cuidó en todas”, dijo mientras hacía un parate entre canción y canción.

"Mi familia me cuidó en todas"

Fiel a su estilo provocador, como también sensible, Duki expresó que sus composiciones sufrieron un importante cambio debido a un proceso de introspección “muy raro” durante el 2020. “Cuando arrancó la cuarentena no estaba orgulloso de las cosas que había hecho en el pasado y dejé de hablar de lo que pasa a Mauro (N. de la R: su nombre es Mauro Lombardo) y empecé a cantar más para que la gente se sienta identificada. Pero esto es una ‘fucking’ fiesta”, expresó y comenzó a cantar “Volando Bajito”, tema perteneciente a su último álbum, Desde el Fin del Mundo.

Una de las canciones más elogiadas por el público fue “Tumbando el club", un clásico de su repertorio, como también del trap argentino por la cantidad de artistas que participaron en ese remix. Se esperaba que alguno de ellos estuvieran en escena pero eso no pasó, como tampoco estuvo Emilia Mernes, su nueva novia y con quien recientemente subió una foto que confirmó la relación entre ambos. Sin embargo, Mernes asistió al evento pero no para cantar, sino para bailar y hacerle el aguante a su pareja. El único artista invitado fue Rei, quien interpretó junto a Duki “No me conocen”.

Duki y Rei, luego del show.

La fortaleza del show de Duki fue el setlist y la banda que lo acompañó. Mauro Lombardo supo combinar sus canciones nuevas, como el reciente EP “Temporada de Reggaetón”, con los clásicos de siempre, como “She Don’t Give a Fo”.

Duki hizo un gran anuncio en su show en el Movistar Arena

Con respecto a la canción que lo llevó a la fama e impuso al trap como un nuevo género de expresión musical en el país, Lombardo dio una gran noticia: se hará un remix de “She Don’t Give a Fo”.

Sin duda, se notó el esfuerzo del músico para dar un gran show y dejar a su público satisfecho. Su banda lo acompañó durante todo momento y fue un gran soporte, como también es un hecho que mejoró su performance arriba del escenario, en comparación con espectáculos anteriores.

Duki, argentino por sobre todas las cosas

Además, dejó en claro que él está al mando de su carrera y elige su país de origen por sobre todas las cosas: “Si quisiera ganar plata me voy a Estados Unidos para ganar 10 mil dólares por tocar en un club para 200 personas, pero me chupa la pi…Tenemos el agite más grande del mundo y esto (N de la R: el arte, la música) lo hacemos por ustedes. Tenemos un país hermoso”.

Para cerrar una de las noches más importantes de su carrera, el trapero eligió “Goteo” y se despidió con un emotivo discurso: “No me gusta el ‘Olé olé Duki Duki'. Esto es de persona a persona, de igual a igual. Este fue el mejor show de mi vida”.

Por E.A.