Luego de agotar en pocas horas su tercer show, Duki anunció su cuarta fecha y logró un récord absoluto tras convertirse en el argentino con más estadios Vélez de la historia. El cantante más reconocido del género urbano se presentará el próximo 12 de noviembre en "El Fortín" y se mostró emocionado por el apoyo de su público.

"TERCER VÉLEZ SOLD OUT, VAMOS POR EL CUARTO LOS AMO. 12 DE NOVIEMBRE, A 6 AÑOS DE QUE SAQUÉ MI PRIMERA CANCIÓN 'NO VENDO TRAP'", escribió con entusiasmo en su Instagram. Y agregó contento: "Seis años después, el mismo día, estamos por hacer nuestro cuarto y tal vez último Vélez. Gracias, todavía no caigo, y no creo caer hasta estar ahí y verles la cara".



Conmovido por su récord, el cantante de 25 años expresó con fervor en sus historias: "Mi gente bonita, tercer Vélez sold out. ¡Vamos por el cuarto! La verdad que todavía no lo puedo creer y voy a caer cuando esté arriba del show viendoles la cara a ustedes. Gracias por confiar en mí desde el día uno. Vamos a hacer el cuarto Vélez el 12 de noviembre, seis años después de mi primera canción. Y seis años después vamos a estar haciendo el que seguramente sea mi último Vélez".

"Les quiero agradecer, quiero que esto sea una prueba más de que si uno le pone esfuerzo, amor y fe, los sueños se cumplen. La mayoría me sigue desde hace mucho tiempo desde que comencé rapeando en la plaza. Saben que nadie me regaló nada. Gracias por ser parte desde el día uno, cuando estuve mal y bien, gracias por el amor y el cariño, siempre se los voy a agradecer", exclamó Mauro Lombardo.

"Se que hubo momentos más difíciles, ahora estamos bien y fuertes. Gracias por aceptar mis cambios y acompañarme y qué mejor que agradecerles ropiéndola arriba del escenario", indicó Duki. Y cerró emocionado: "Gracias por cumplirme el sueño de mi vida y darme motivos para levantarme con ganas de vivir. Gracias por hacerme feliz".

.

Tras sus palabras, mostró su festejo junto a su novia Emilia, quien se espera que lo acompañe en sus próximos shows. De la misma manera, YSY A, Khea, Tiago y Maria Becerra son otros de los artistas que se estima que estarán en el escenario con él.

Duki se presentará el próximo 6, 7, 11 y 12 de noviembre en Vélez y cantará éxitos como "Loca", "Hello Coto", "Malbec", "Quavo" y "She Don't Give a FO". La venta de entradas para su cuarto estadio comenzará este martes 7 de junio a las 18 horas a través de la web de Ticketek.

¡Mirá el video de Duki al anunciar su cuarto Vélez!