Tras agotar en pocas horas sus dos primeros shows en Vélez para el próximo 6 y 7 de octubre, Duki anunció que habrá una tercera fecha tras el pedido de miles de fanáticos que esperan verlo en vivo.

Mauro Lombardo, nombre real del artista, se presentará el 11 de noviembre próximo y logrará un récord absoluto de venta de entradas para un artista urbano. Los tickets, que oscilan entre $6500 a $3500, se podrán adquirir a partir del lunes 6 de junio a las 14 horas.

"Es impensado. Para mí, hasta el día de hoy, es impensado. Es la bandera de cinco años de esfuerzo, de lucha. Es saber que vamos a estar acá para rato”, explicó el novio de Emilia Mernes en Twitch cuando anunció su espectáculo.

.

Mientras que en las últimas horas, sorprendió a sus fanáticos al anunciar la tercera fecha en Vélez. "Mañana lunes 14 hs. Entradas a la venta en @ticketekar. Muchas gracias bebetos por tantos mensajes de amor", escribió en su cuenta de Instagram.

Además, Duki pidió a sus fans que no compren entradas de reventa: "No hay dos sin tres. No compren en reventa, ya les dije. Estamos trabajando en eso..."

Video: Duki anunció su show en Vélez