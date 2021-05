@marceloperaltam

Duki pone a Argentina en el mapa. El esperado nuevo material de Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, "Desde el fin del mundo", recibió críticas favorables y elogios de todo tipo desde países como España, México y Estados Unidos, abarcando así un proyecto mundial que lo trasladó directo a la esquina más importante de Nueva York.



A paso firme, desde sus comienzos Duko demostró su talento, perseverancia y motivación logrando así traspasar las fronteras, y dándole a nuestro país un lugar en la escena internacional con la esperada edición de su segundo álbum de estudio.

El joven acaba de terminar su noviazgo con Brenda Asnicar luego de más de un año de relación. La ruptura llegó después de un escándalo mediático en el que el trapero agredió a un periodista que intentó sacarle fotos junto a su entonces novia en lo que fue su primera salida pública.

Brenda Asnicar y Duki terminaron su relación.

Tras el lanzamiento de un disco más que recomendable en donde se puede ver una evolución y maduración del artista de 25 años, se realizó una multitudinaria conferencia de prensa virtual, de la que participaron los principales medios nacionales e internacionales.



Allí, expresó sobre el origen de la placa: "'Desde el Fin del mundo' para mi representa el lugar de donde vengo, mi forma de sonar, las cosas que aprendí, la música que me influyó”.

.



Así las cosas, DiarioShow.com formó parte de la presentación oficial ante la prensa y allí Duki reveló no solo detalles de su flamante trabajo sino también como lo encuentra este presente. Además, anunció que está preparando una presentación a través de los canales de "Movistar", pero que no puede dar más detalles "porque va a haber cositas sorpresa".



Durante la conferencia de prensa, Duki recordó que gracias a la pandemia "deje de victimizarme y ahora disfruto de lo que hago".

Duki lanzó su segundo disco.



Luego, ante la consulta sobre el sonido de la placa, particularmente sobrealgunas canciones rock y punk rock, y su formación dijo: "Yo soy bastante melómano, debe ser culpa de mi gusto y el de mi familia por el arte. Me acuerdo de muy chiquito estar escuchando Virus, Charly García o Los Abuelos de la Nada; y después empecé a experimentar un poco más en cuanto empecé a crecer con bandas de rock de otros lados".



"Por otro lado poetas y escritores como Andrés Calamaro o Adrián Dárgelos también son gente capaz de expresar lo que sentía de una forma que cualquier otra persona que no estaba viviendo lo mismo y que se podía identificar. Ninguno de nosotros tenemos la vida de Charly García, pero cuando Charly canta algo lo sentís, se te pone la piel de gallina. Creo que nosotros eso es lo que más agarramos, esa capacidad de dar imágenes sensoriales, de explicar sentimientos, emociones, sensaciones, salir de la vida de uno y hacer partícipe al oyente", definió.

.

Con una extensa lista de artistas que participaron del proyecto, que cuenta con 18 tracks, Duki aseguró que en este disco "se dio la complementación de sonidos analógicos de la mano del productor Yesan, que es un guitarrista increíble, con sonidos digitales más futuristas aportados por Asan, que es el niño 2000".



"Estábamos buscando desestructurar al trap y salir de la monotonía", subrayó más tarde y agregó que "los raperos tenemos un problema: cuando hay un bombo y una caja queremos caer arriba rítmicamente y siempre estamos forzando las rimas, cuántas más rimas podemos meter más nos gusta. Pero eso sentía que me encerraba un poco".

Cabe señalar que “Desde el fin del mundo” está arrasando en plataformas digitales, posicionándose en los principales puestos de las tendencias globales. El disco, lanzado el pasado 22 de abril, superó los 41 millones de streams en Spotify, logrando que el álbum completo entrara en el Top 200 de Argentina llamando la atención del mundo entero y superando las 60 millones de visualizaciones en YouTube.

"Desde el fin dle mundo", el último trabajo de estudio de Duki.

Sobre cómo lleva el tema de la fama y el éxito aclaró: "Un poco siento que quienes más me mantienen con los pies en la tierra son mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana menor Candela y mi hermano mayor Nahuel, que son mi equipo de trabajo aparte de ser mi núcleo y mi equipo para la vida. Son personas que en dos segundos me pueden cambiar el ánimo. Empieza a pasar que cuando sos el líder de tu núcleo de trabajo la gente no genera tanta empatía, tiene miedo de faltarte el respeto o no se quieren meter en tu vida personal entonces siempre están para vos y cumpliéndote los caprichos, y si no tenés gente que te baje a tierra llega un momento donde dejás de generar empatía y pensás que sos superior o valés más que los demás y es totalmente erróneo".



"Si hago algo mi mamá en dos segundos me dice 'Mauro, ¿qué estás haciendo?' y si es algo que la afectó a ella me pone súper mal. Es lo que más cuerdo me mantiene. Para ella soy Mauro. A veces es difícil separar a Mauro de Duki. Pero es muy hermoso", sintetizó entre risas.



En tanto aseguró que apuesta a la evolución permanente: "Nunca quiero encerrarme en algo y pocas veces sé lo que viene después. Cuando tomo la decisión de un disco sé más o menos lo que va a venir pero no sé dónde va a terminar, cuando estoy en singles estoy en modo de búsqueda de ver qué es lo nuevo y probar cosas. Lo más lindo es estar siempre evolucionando, probando cosas nuevas y adquiriendo poderes. Siempre voy a estar probando", cerró convencido.

El flamante disco de Duki, en la clásica esquina de Nueva York.

