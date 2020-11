Los jurados de " MasterChef Celebrity" se han convertido en figuras de la televisión. En diálogo con "Agarrate Catalina" por La Once Diez, sobre los cruces de Germán Martitegui con Fede Bal que se vieron la semana pasada, Donato de Santis consideró: "Fede Bal es inteligente".

"Se está dando cuenta de que esto es MasterChef, no es el Cantando, no es un programa donde hay que hacer escándalo sí o sí. Se está dando cuenta de que la relación es distinta, obviamente con un poco de show, con un poco de lágrimas, te cortás un dedo, no te sale, se te quemó el panqueque, es parte", continuó sin filtro sobre el actor.

El jurado hizo llorar a Sofía Pachano el jueves pasado en la devolución de "la pizza dulce", al decirle que su producto "era una galletita", recordó cómo fueron sus comienzos como ayudante. "Era otra época, cuando te mandabas una macana, pasaba el chef y te tiraba de la oreja o un cachetazo. Hoy en día es inadmisible, pero los que venimos de otra época lo aceptábamos, era como una forma de aprender".